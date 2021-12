Was die beiden überaus erfolgreichen Serien „You“ und „Gilmore Girls“ gemeinsam haben? Abgesehen davon, dass beide Geschichten in einem hübschen kleinen Vorort spielen, gibt es da ein kleines Detail, das Fans zum Ausflippen bringt!

Seid ihr bereit? Habt ihr es einmal gesehen, könnt ihr es nie wieder nicht sehen…

Das haben „You“ und „Gilmore Girls“ gemeinsam

Was um alles in der Welt könnte die unschuldige Serie „Gilmore Girls“ mit dem blutrünstigen Ehepaar von „You“ gemeinsam haben? Nun, da wäre die Tatsache, dass beide Serien in einem Vorort spielen. Bei Lorelai und Rory ist es Stars Hollow in Connecticut und bei Joe und Love heißt der Ort Madre Linda in Kalifornien. So weit, so gut. Habt ihr euch aber die Location von Loves neuem Café „A Fresh Tart“ und die von „Luke’s Diner“ mal genauer angesehen? Nein? Tja, aufmerksame Netflix-Seher schon!

Dabei ist ihnen eine erstaunliche Gemeinsamkeit zwischen den beiden Hit-Serien aufgefallen. Vergleicht ihr die beiden Lokale, werdet ihr feststellen, dass sie in ein und derselben Straße liegen.

Loves bakery in the new season of #You is the same set as Luke's Diner from #GilmoreGirls



Obsessed. — Father Edmas 🎄 (@eddo_) October 28, 2021

Ihr glaubt uns nicht? Dann seht selbst! TikTok-User David Hopping hat den Beweis:

Und auch Twitter-Userin Sofa Imran hat ein paar eindeutige Hinweise gesammelt:

Doesn’t You Season 3’s A Fresh Tart look a lot like Gilmore Girl’s Luke’s Diner? pic.twitter.com/gHT0DHs3Im — sofa imran (@notsafaimran) October 16, 2021

Momenten spalten sich zwar noch die Meinungen, ob „Luke’s Diner“ und „A Fresh Tart“ im gleichen Gebäude sind oder einfach nur auf derselben Straße liegen. Doch wenn ihr die Dächer sowie die äußeren Fensterrahmen vergleicht, könnt ihr einen kleinen Unterschied sehen. Das Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite von „A Fresh Tart“ hat jedoch exakt das gleiche Dach, wie „Luke’s Diner“. Somit dürfte also Theorie eins, dass sich „You“ und „Gilmore Girls“ das Set und die Straße teilen, richtig sein.

Netflix bestätigt Fan-Theorie

Die harte Detektiv-Arbeit der Netflix-Seher hat sich jedenfalls gelohnt! Denn wie der Streamingriese gegenüber E! News bestätigte, handelt es sich bei den beiden Serien tatsächlich um den gleichen Drehort. Nämlich die Warner Bros. Studios in Burbank, Kalifornien. Und wenn wir schon dabei sind: Auch die beiden Serien „Pretty Little Liars“ und „Hart of Dixie“ haben diese Kulisse verwendet.

Das Beste: Die Filmstudios in Burbank kann man besichtigen. Wer also mal einen Abstecher nach Kalifornien macht, sollte gleich mal am Set vorbeischauen. Denn so kann man gleichzeitig in die Welt von vier erfolgreichen Serien eintauchen.