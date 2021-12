Für einige von uns ging das letzte Jahr einfach drunter und drüber. Und nicht alle Beziehungen überleben schwere Zeiten – das ist ganz normal. Auch Promis sind hier keine Ausnahme. Bei diesen Stars ging die Liebe im letzten Jahr in die Brüche.

Vor allem diese Break-Ups sorgten für riesige Schlagzeilen:

Shawn Mendes und Camila Cabello

Erst vor einigen Wochen haben wir erfahren, dass die beiden ihre Beziehung auf Eis gelegt haben. Nach ganzen zwei Jahren Beziehung teilten die beides es ihren Fans über ihre Instastorys mit. „Hey Leute, wir haben beschlossen, unsere romantische Beziehung zu beenden, aber unsere Liebe füreinander als Menschen ist stärker als je zuvor. Wir haben unsere Beziehung als beste Freunde begonnen und werden auch weiterhin beste Freunde sein. Wir wissen eure Unterstützung von Anfang an und auch in Zukunft sehr zu schätzen“, so die beiden in ihre Storys.

Bild: Theo Wargo / Getty Images Entertainment

Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Wir alle waren live beim Rosenkrieg zwischen Jimi Blue und Yeliz Koc dabei. Der Trennungskrieg wurde bis zur Geburt der gemeinsamen Tochter Elanie Snow nämlich über Instagram ausgetragen. Nach der Geburt ist nun aber etwas Ruhe eingekehrt. Es scheint, als wäre der Groll mit der Kleinen wie verflogen.

Kim Kardashian und Kanye West

Im Februar reichten die Stars Kim Kardashian und Kanye West nach fast sieben Jahren Ehe ihre Scheidung ein. In der Reunion von Keeping Up with the Kardashians offenbarte Kim, dass die ständige Abwesenheit des Rappers einer der Gründe für die Trennung gewesen sei. Doch trotz der Scheidung unterstützt Kim Kanye immer noch, wenn es um seine Musikkarriere geht.

Pete Davidson und Phoebe Dynevor

Nicht wirklich lange waren die beiden ein Paar. Denn die Corona-Maßnahmen und das ständige hin und herfliegen zwischen den USA und England machte ihnen zu schaffen. Nur fünf Monate hielt die Beziehung zwischen Pete Davidson und Phoebe Dynevor, bis sie im Sommer wieder getrennte Wege gingen.

Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

Im April lösten Jennifer Lopez und Alex Rodriguez ihre Verlobung. Es wird gemunkelt, dass die wieder neu aufgeflammte Liebe von Jennifer und Ben Affleck der Grund für die Trennung war. Ihre Trennung teilten sie der Welt mit einer gemeinsamen Erklärung mit. Darin schrieben sie, dass sie als Freunde viel besser miteinander harmonieren würden. Ein paar Monate später machte Jennifer ihre Beziehung mit Ben Affleck öffentlich. Die Stars wirken momentan glücklicher denn je.

Bild: Frazer Harrison / Getty Images Entertainment

Ben Affleck und Ana de Armas

Ein knappes Jahr hielt die Beziehung zwischen Ben Affleck und Ana de Armas. Laut einigen Quellen soll die Trennung im Januar ohne großes Drama und einvernehmlich abgelaufen sein. Ben und Ana hätten eingesehen, dass sie sich an verschiedenen Punkten ihres Lebens befinden und dass sie sich jeder für sich in seinem momentanen Lebensabschnitt wohlfühlt. Ob die Annäherung zu Jennifer Lopez damals einen kleinen Ausschlag für die Trennung gegeben hat, werden wir wohl nie erfahren. Mit Jennifer scheint es derzeit jedenfalls richtig gut zu laufen. ❤️

Bild: Arturo Holmes / Getty Images Entertainment

Gigi Hadid und Zayn Malik

Das Paar trennte sich im Oktober nach einem heftigen Streit zwischen Zayn und Gigis Mutter Yolanda. Bei dem Streit soll es um das gemeinsame Baby von Gigi und Zayn gegangen sein. Dabei soll Zayn angeblich handgreiflich geworden sein, weshalb Gigi dann die Reißleine zog.