Immer mehr Menschen entscheiden sich dazu, weniger tierische Produkte zu konsumieren. Doch egal, ob in Lebensmittel, Kleidung oder Kosmetik, oft kann es schwierig sein, eine vegane Alternative zu finden.

Diese Produkte gibt es aber bereits vegan:

Käse

Hartkäse, Weichkäse, Streichkäse: Sind wir ehrlich, nahezu nichts ist besser als ein guter Käse. Zum Glück muss man auch als Veganer nicht darauf verzichten. Zum Beispiel gibt es da den Streichgenuss von Simply V auf Mandelbasis. Klassiker unter den veganen Käsescheiben ist Wilmersburger. Von Vegourmet gibt es außerdem Schnittkäseblöcke, Schmelzkäse und Streukäse à la Parmesan.

Nuggets

Nur weil man auf Fleisch verzichtet, bedeutet das nicht, dass man sich auch von Nuggets verabschieden muss. Im Supermarkt um die Ecke sind beispielsweise die veganen Bio-Nuggets von Vegavita erhältlich.

Fleisch(-ersatz)

Ihr seid wahre Fleischtiger, aber wollt euren Fleischkonsum dennoch reduzieren? Heutzutage ist das gar kein Problem mehr. Egal ob Laibchen, Faschiertes, Schnitzel: Viele Anbieter setzen mittlerweile auf Fleischersatzprodukte. Die sind in der Regel aus Soja, Erbsen oder Weizen. Die Green Cuisine Linie von Iglo beinhaltet beispielsweise auch Hackbällchen, Hackfleisch, Pulled BBQ Stripes, Mini-Schnitzel, Bolognese oder Chili Sin Carne ganz ohne tierische Produkte. Von Vegini gibt es etwa Burger, Bratwurst, Gehacktes, Pulled Chunks oder Cevapcici auf Erbsenprotein-Basis.

Zahnpasta

Bei all den veganen Köstlichkeiten, sollte man sich wohl gut die Zähne putzen. Wer wirklich zu 100 Prozent vegan leben möchte, sollte allerdings auch bei der Zahnpasta genauer auf die Inhaltsstoffe achten. Denn häufig enthält das Hygieneprodukt neben Bienenwachs auch tierische Fette wie Glycerin und tierisches Knochenmehl. Zum Glück gibt es bereits ausreichen vegane Alternativen, zum Beispiel von Ben&Anna, Happybrush, Alterra oder Alverde.

Wimperntusche

Und wenn wir schon im Badezimmer sind: Auch unsere Wimperntusche ist leider nicht immer vegan. Das Beauty-Prdoukt wird oft mit tierischen Produkten hergestellt. Viele Hersteller verwenden etwa Bienenwachs, um die Mascara fester zu machen, damit sie leichter an den Wimpern haften bleibt. Tierprodukt-freie Wimperntusche bekommt man aber auch ohne Probleme im Supermarkt, beispielsweise der “Glamour Doll”-Mascara von Catrice oder der “I Need a Miracle”-Mascara von Essence. Auch die “Eyes right”-Wimperntusche von Lush ist vegan oder “Plump it up”-Mascara von elf. Wer einen wasserfesten Augenaufschlag benötigt, kann zum Waterproof Mascara von Beauty Without Cruelty greifen.

Kondome

Im Herstellungsprozess von Kondomen kommen tierische Produkte zum Einsatz. Zwar werden die Verhütungsmittel meist aus rein pflanzlichem Naturkautschuk hergestellt, doch dieses Naturprodukt bedarf noch einiges an Verarbeitung, bis ein sicheres Kondom entsteht. Und genau in diesem Verarbeitungsprozess setzen die meisten Hersteller das Hilfsmittel Kasein als Weichmacher ein. Bei Kasein handelt es sich um Milchprotein aus Kuhmilch. Die wohl bekannteste Marke, die auf diese Art der Verarbeitung verzichtet, ist einhorn. Auch Fair Squared produziert vegane Kondome. Und sogar von der Kondom-Marke Nummer eins gibt es einige Produkte, die frei von tierischen Produkten sind. Also steht dem veganen Geschlechtsverkehr auch nichts mehr im Wege.

Nagellack

Bei Nagellack sind es vor allem die Farb- und Effektpigmente, die oft nicht vegan sind. Rote Nagellackfarbe wird beispielsweise mithilfe von Karmin beziehungsweise Cochenille, das aus Blattläusen gewonnen wird, hergestellt. Bei Effektpigmenten verwendet an meist außerdem Guanin, das den Nagellack schimmernd macht. Guanin gewinnt man aus Fischschuppen. Von Ozn, Zao, Sapritual, Intensae, Benecos gibt es allerdings auch vegane Nagellacke.