Die US-Gesundheitsbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) warnt nun davor, Lebensmittel mit Bleichmittel zu reinigen. Denn wie eine Umfrage der Behörde zeigte, greifen immer mehr Menschen zu gefährlichen Praktiken, um sich vor Bakterien und Viren zu schützen.

Demnach gaben 39 Prozent der Befragten an, im Kampf gegen Bakterien und Viren risikoreiche Methoden anzuwenden.

US-Behörde warnt davor, Lebensmittel mit Bleichmittel zu reinigen

Wie eine Untersuchung der US-Gesundheitsbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) zeigt, greifen immer mehr Menschen zu lebensbedrohlichen Praktiken, wenn es um das Thema Reinigung und Desinfizierung geht. Bei einer Umfrage gaben 39 Prozent der über 500 Befragten an, nicht empfehlenswerte Methoden anzuwenden. Dazu zählt etwa die Reinigung der Nahrungsmittel durch Bleichmittel. Wie aus dem Bericht der Umfrage hervorgeht, wird das Bleichmittel von vielen Menschen auch eingenommen oder inhaliert. Zudem fehle es den meisten Befragten an dem nötigen Wissen, um solche Mitteln überhaupt zu verwenden. Demnach wussten nur mehr als die Hälfte der Teilnehmer darüber Bescheid, dass man Bleichmittel niemals mit ammoniakhaltigen Reinigungsmitteln mischen darf. Dadurch könnte nämlich gefährlicher Chloramin-Dampf aufkommen. Dieser wirkt gesundheitsschädigend für den Körper und kann unter anderem zu Atembeschwerden und Verätzungen der Haut führen.

Aufgrund der erschreckenden Ergebnisse spricht die Gesundheitsbehörde CDC nun eine Warnung aus. Darin bittet die US-Behörde, gefährliche Methoden bei der Bekämpfung von Viren und Bakterien zu unterlassen.

Donald Trump sorgt für höhere Anruferzahlen bei Vergiftungszentrale

Neben US-Behörden berichtet nun auch Michele Caliva, Leiterin New Yorker Vergiftungszentrale, von gefährlichen Methoden bei der Reinigung und Desinfizierung. So gäbe es Menschen, die ihre Kinder in Desinfektionsmittel baden, um Bakterien und Viren loszuwerden. Wie Caliva zudem erklärt, habe die Aussage von US-Präsident Donald Trump, man könnte die Menschen im Kampf gegen das Coronavirus Desinfektionsmittel spritzen, dazu beigetragen, dass die Anrufe bei der Vergiftungs-Hotline immer mehr ansteigen. Um sich gut gegen Viren und Bakterien zu schützen, rät Caliva nun dazu stets die Packungshinweise zu beachten, keine Chemikalien selbst zu mischen und keine Reinigungs- und Desinfektionsmittel zu sich zu nehmen.