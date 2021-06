Afterwork-Meet-Ups mit Kolleginnen? Kann helfen, Beziehungen zu entspannen und zu stärken! Und damit du vorbereitet bist zeigen wir dir die besten Rezepte für selbstgemachte Sirupe, die eurem Abend das gewisse Etwas verleihen. Da kommt schon mal ein leckerer Lavendel- oder Zitronen-Rosmarinsirup zum Einsatz. Also: Computer aus und ab nach draußen! 🤩

Feierabend ist der schönste Abend!

Endlich Feierabend! Eine spontane Aktion planen, abschalten und sich einfach gehen lassen. Und das Gute: es ist Sommer! Der Abend heller und die Nächte umso intensiver. Tief einatmen, die Sonne genießen und ab in den Stadttrubel. Also her mit dem Abenteuer! Wie wäre es da mit einem Lavendelspritzer für alle? Da hat Wiener Zucker das perfekte Rezept für einen zuckersüßen Lavendelsirup für uns! ✨

Lavendelsirup

Portionen / Füllmenge: ca. 2,2 l

Zubereitungszeit: 10 Minuten (exkl. Wartezeit)

Bild: Wiener Zucker

Zutaten:

3 Bio-Zitronen

1 Handvoll frische Lavendelblüten

2 kg Wiener Sirupzucker für Holunderblüten & Kräuter

2 Liter Wasser

Zubereitung:

Zitronen waschen, trockentupfen und in Scheiben schneiden. Mit Lavendelblüten in einen Topf geben.

Sirupzucker im erwärmten Wasser auflösen und auf die Lavendelblüten leeren.

Zugedeckt über Nacht an einem kühlen Ort ziehen lassen.

Durch ein Haarsieb seihen und anschließend 5 Minuten köcheln lassen.

Sofort in vorbereitete Flaschen füllen. Kühl und dunkel lagern.

Tipp: Der Lavendelsirup eignet sich auch perfekt für einen Lavendel-Spritzer für deinen Afterwork-Drink!

Afterwork-Drink selbst gemacht!

Ein schneller Drink nach der Arbeit auf der Terrasse, draußen auf der Wiese oder im Park! Und die beste Möglichkeit, um den gewissen Pep reinzubringen: Sirup! Denn daraus lassen sich die besten Getränke mixen. Gerade im Sommer sind die aromatischen Durstlöscher besonders gefragt! Für einen schnellen Sirup aus Blüten & Kräutern hat Wiener Zucker einen Basis Einkochablauf, damit es schnell geht. Und es geht ganz einfach: Einen 3/4 Liter Wasser aufkochen, eine Packung Wiener Sirupzucker für Holunderblüten & Kräuter in heißem Wasser auflösen und weiterkochen bis die Lösung klar ist. Blüten oder Kräuter je nach Intensität (hier heißt es experimentieren) in die Zuckerlösung geben, umrühren und 48 Stunden kühl stellen. Durch ein Sieb abseihen, drei Minuten kochen und zack, ab in die Flasche!

Bild: Wiener Zucker

Es wird beeeerig!

Und für unsere Beerenliebhaber gibt es von Wiener Zucker eine Basis für Sirupe aus Beeren & Steinobst. Damit alles flüssig bleibt, könnt ihr den Sirupzucker für Beeren & Steinobst verwenden. Dazu müsst ihr 1 kg Beeren waschen, in einem Topf mit 1 l Wasser zum Kochen bringen, 5-10 Minuten kochen und danach auskühlen lassen. Den ausgekühlten Früchtesud mit einer Packung Wiener Sirupzucker für Beeren & Steinobst vermengen und über Nacht kühl stellen. Am nächsten Tag den Sud durch ein feines Sieb abseihen, restlichen Saft auspressen und 3 Minuten kochen lassen. Und schon kann er abgefüllt werden!

Lust auf weitere Rezepte?

Im Einkochbuch von Wiener Zucker gibt es 57 saisonale Rezepte für fruchtige aber auch pikante Gaumenfreuden zu entdecken. Egal, ob im Glas oder in der Flasche. Da findest du auch noch mehr Sirup-Rezepte für einen lässigen Abend. Inspiration auf höchster Ebene mit vielfältigen, weiteren Rezepten und wertvollen Praxistipps. 🥰

Bild: Wiener Zucker

Und schon ready für den nächsten Drink!? Du findest auch auf der Wiener Zucker Website Rezepte für jeden Anlass und gewünschten Zeitaufwand sowie Tipps und Schritt-für-Schritt Anleitungen. Toll, oder? Viele weitere Inspirationen, Rezeptideen & Tipps findest du hier! 😍