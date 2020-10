Zu einem schönen Kleid oder Rock gehört im Herbst einfach auch eine Strumpfhose dazu. Wenn da nur nicht diese nervigen Laufmaschen wären. Mit ein paar einfachen Tricks kannst du die aber super verhindern.

Diese fünf Tricks helfen dir, keine Laufmaschen mehr zu bekommen:

1.Richtige Größe kaufen

Die meisten Laufmaschen entstehen, wenn du eine zu kleine Strumpfhose trägst. Denn dann dehnt sich das Material und durch die Spannung entstehen dann kleine Löcher. Deshalb ist es wichtig, dass du immer die richtige Größe kaufst. Im Zweifel solltest du auch einfach eine Größe größer nehmen. Dann entstehen nicht nur seltener Löcher, sie sind auch noch um einiges bequemer.

2. Ab ins Gefrierfach damit

Was absurd klingt, funktioniert aber wirklich. Leg deine Strumpfhose über Nacht einfach ins Gefrierfach und am nächsten Tag ist sie dann bereit getragen zu werden. Durch die Kälte ziehen sich die Fasern nämlich zusammen und das macht das Gewebe stabiler. Die Strumpfhose wird so resistenter gegen Laufmaschen. Aber du musst dir keine Sorgen machen, von der gefrorenen Strumpfhose kalte Beine zu bekommen. Wenn du sie einfach etwas früher aus dem Gefrierfach nimmst, dann wird sie ganz schnell wieder warm.

3. Strumpfhose mit Haarspray fixieren

Dieser Trick ist wohl der effektivste von allen. Denn Haarspray hilft nicht nur die Frisur in Zaum zu halten, sondern hindert deine Strumpfhose auch daran Laufmaschen, zu bekommen. Das Haarspray legt sich nämlich wie eine Art Schutzfilm auf die empfindlichen Fasern und macht sie robuster. Dafür die Strumpfhose einfach von oben bis unten mit dem Spray einsprühen und gut trocknen lassen. Tipp: Du solltest die Strumpfhose auf jeden Fall vor dem Tragen besprühen, denn sonst klebt sie einfach nur an deinen Beinen.

4. Richtiges Anziehen kann Laufmaschen verhindern

Oft entstehen Laufmaschen auch schon beim Anziehen. Deshalb ist es wichtig, dass man hier schon keine Fehler macht. Deshalb solltest du beim Anziehen der Strumpfhose auch darauf achten, keinen Schmuck, wie etwa Ringe oder Armbänder zu tragen, an denen das empfindliche Material hängen bleiben kann oder du ziehst dir gleich Baumwollhandschuhe drüber, um auf Nummer sicher zu gehen.

So ziehst du Strumpfhosen richtig an:

Schritt 1: Roll die Strumpfhose zunächst ganz auf.

Roll die Strumpfhose zunächst ganz auf. Schritt 2: Streif die Strumpfhose nun an einem Bein über die Zehe und dann über die Ferse. Dasselbe wiederholst du am anderen Bein.

Streif die Strumpfhose nun an einem Bein über die Zehe und dann über die Ferse. Dasselbe wiederholst du am anderen Bein. Schritt 3: Zieh die Strumpfhose nun bis über beide Knie. Erst wenn sie unten gut sitzt, kannst du sie im letzten Schritt über die Hüfte ziehen.

5. Nagellack bei akuten Laufmaschen

Manchmal kann man alles richtig machen und trotzdem entstehen früher oder später Laufmaschen. Damit die Löcher dann aber nicht größer werden gibt es einen wunderbaren Trick: Nimm einfach einen Nagellack mit! Sobald du dann ein Loch entdeckst, lackierst du einfach drüber. Denn Klarlack fixiert dank seiner klebrigen Konsistenz die Laufmasche und verhindert, dass sich die Masche vergrößert. Tipp: Zieh die Strumpfhose nicht aus, um den Lack aufzutragen, sondern lass sie einfach an.