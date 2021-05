Hand aufs Herz: Wie viel Zeit in der Woche verbringst du vor dem Fernseher, um deine Lieblingsshows zu bingen? Die Serienjunkies unter uns wissen, wovon wir sprechen. Vielleicht hat das einfach etwas mit deinem Sternzeichen zutun…

Denn diese drei Sternzeichen würden am liebsten jeden Tag einen Serienmarathon laufen..äh sehen.

Waage

Als Waage brauchst du einfach den Ausgleich. Besonders nach einem stressigen Tag gibt es für dich nichts Schöneres, als die Vorstellung, dir eine große Tüte Popcorn zu schnappen und eine neue Serie zu starten. Manchmal vergisst du wohl auch etwas die Zeit und es kann schonmal vorkommen, dass du alle zwölf Folgen auf einmal anschaust. Einen Vorteil hat das jedenfalls: Du bist immer up to date und kannst überall mitreden. Außerdem holen sich die Leute sehr gerne Tipps von einem Serien-Profi wie dir! Denn du weißt immer ganz genau, wem was gefällt.

Krebs

Dass Krebse sehr sensibel sein können, ist nichts Neues. Oft suchst du dann Trost auf Netflix und Co. Denn dort warten immer Serien auf dich, die dich aufheitern und auf andere Gedanken bringen. Manchmal geht das aber auch nach hinten los und du landest wieder bei einer richtig traurigen Serie, die dich – feinfühlig wie du bist – mit den Darstellern mitleiden lässt. Aber immerhin wissen deine Freunde in den meisten Fällen wo du bist, wenn es dir nicht gut geht und können sich mit ein bisschen Comfort Food zu dir auf die Couch kuscheln und einen neuen Serienmarathon starten. That’s what friends are for…

Wassermann

Als Wassermann zählst du zu den echten Serienjunkies. Denn obwohl du ein sehr geselliger Mensch bist und den Kontakt zu anderen suchst, brauchst du ab und zu auch mal Zeit nur für dich alleine. Und die verbringst du am liebsten vor dem großen Bildschirm, in der Gesellschaft deiner Lieblingsstars. Du genießt die Ruhe und die Freiheit, dass du dir selbst aussuchen kannst, was du dir als Nächstes ansiehst. Obwohl dich die große Auswahl an Serien manchmal auch etwas überfordert.