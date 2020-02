Im Zuge eines Auftritts in der 02-Arena in London beantwortete Justin Bieber nun Fragen seiner Fans. Dabei sprach er auch erstmals über sein Sexleben mit Ehefrau Hailey.

Laut dem Popstar soll es im Schlafzimmer der beiden “sehr wild” zugehen.

Q&A: Justin Bieber spricht über Ehe mit Hailey

Während eines Auftritts in der Londoner 02-Arena beantwortete Justin Bieber kürzlich offen und ehrlich die Fragen seiner Fans. Wie TMZ berichtet, sprach der Popsänger dabei über sein neues Album “Changes”, das am 14. Februar veröffentlicht werden soll. Mit seinem aktuellen Musikwerk verarbeite er alle Probleme und Veränderungen aus seinem Leben. Auch die Ehe mit Ehefrau Hailey sei ein Wendepunkt in seinem Leben. Seinen Fans verriet er über das Thema: “Verheiratet zu sein ist so super, aber versteht es nicht falsch: Eine Ehe ist nicht leicht, man muss an ihr arbeiten.”

“Wilder Sex”: Justin verrät intime Details aus dem Schlafzimmer

Im Zuge des Fan-Q&A’s äußerte sich der Sänger auch erstmals zu seinem Sexleben mit Hailey. Als ein Fan fragte, wie denn sein Alltag aussehe, antworte Justin ehrlich: “Es kommt darauf an, mit wem ich zusammen bin. Wenn ich bei meiner Frau bin, haben wir gerne… ihr wisst schon, was wir machen. Es wird ziemlich wild. Das ist so ziemlich alles, was wir tun.” Im Schlafzimmer der Biebers dürfte es demnach ziemlich heiß hergehen. Der Sänger und das Model gaben sich zum ersten Mal im September 2018 das Ja-Wort. Ein ganzes Jahr später heirateten sie erneut und sind seitdem glücklicher denn je.