Die einen oder anderen brauchen an diesem Wochenende Nerven aus Stahl! Denn es läuft nicht immer ganz so, wie man es sich vorstellt. Oft passieren Dinge, mit denen man dann plötzlich zurechtkommen muss und die einen ganz schön aus der Bahn werfen können.

Vor allem diese drei Sternzeichen müssen mit einer Enttäuschung rechnen.

Widder

Das große Problem des Widders: Er hat einfach immer viel zu hohe Erwartungen an Personen und Situationen. Kein Wunder also, dass er öfter mal mit Enttäuschungen umgehen muss. Doch gerade jetzt kann er das nun wirklich nicht brauchen. Daher sollte er besonders an diesem Wochenende auf der Hut sein, denn in den nächsten zwei Tagen lauern so einige Dinge, die absolut nicht so sein werden, wie man sie erwartet. Und da das Sternzeichen nicht gerade gut mit Planänderungen umgehen kann, sollte es schon vorab alle Eventualitäten in seinem Kopf durchgehen.

Krebs

Der Krebs liebt es, vorzuplanen. Umso härter trifft es ihn dann, wenn etwas anders kommt, als es vorhergesehen war. Durch die Verkettung von ziemlich blöden Umständen läuft an diesem Wochenende alles aus dem Ruder und der Krebs könnte ziemlich enttäuscht werden, da er sich bereits sehr darauf gefreut hat. Das Tierkreiszeichen könnte aber auch das Positive in der Situation sehen. Denn nur, weil etwas ins Wasser fällt, heißt das nicht, dass das Wochenende bereits gelaufen ist. Jetzt hat der Krebs nämlich endlich Zeit für Dinge, die er schon lange tun wollte, aus Zeitgründen jedoch nie dazu gekommen ist.

Schütze

Das Wochenende ist dem Sternzeichen heilig. Denn es ist die Zeit, in der es sich vollkommen auf sich selbst konzentrieren kann und Dinge erledigt, zu denen es normalerweise nie kommt. Voller Energie startet die Schütze also jeden Samstagmorgen in die wohlverdiente Auszeit. Doch an diesem Wochenende meinen es die Sterne nicht gerade gut mit ihr. Sie wird relativ schnell ausgebremst und muss ihre geplanten Aktivitäten erstmal auf Eis legen. Aufgeschoben heißt aber nicht aufgehoben. Mit ein bisschen Flexibilität lässt sich auch diese kleine Enttäuschung wieder wettmachen.