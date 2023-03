Anschnallen, Mädels: Jetzt wird es Zeit, eine feste Bindung einzugehen! Unsere neuen Partner in Crime sind schmucke Kettengürtel im Mix & Match, funktionale Gürteltaschen und XL-Corsagengürtel, die im Handumdrehen jedes Outfit aufpimpen.

Unser Style-Ass haben wir jetzt nicht mehr im Ärmel, sondern um die Taille.

Gürtel feiern wir jetzt als Statement-Piece

Sehen wir uns die Trends für Frühling und Sommer an, dann wird uns eines schnell klar: Der modische Fokus spielt sich um unsere Körpermitte ab. Hier sind die Trends der Stunde:

Big Belts

Die breiten Corsagen oder Taillengürtel präsentieren sich jetzt ganz ungeniert auf sämtlichen Kleidungsstücken. Das Accessoire akzentuiert und formt uns eine Wespentaille. Das brave Kleid wird so zum exzentrischen Partypiece und das burschikose Hemd zum sexy Hingucker.

Bild: Louis Vuitton/Spotlight

Funktionale Gürteltaschen

Touris, Handwerker und selbst die bekannte Gletschermumie Ötzi können/ konnten nicht ohne sie. Die Belt Bag ist ja nicht nur super praktisch, sondern sieht auch lässig aus. Leider wurde das dienliche Accessoire in den letzten Jahren vom Laufsteg verbannt. Umso besser, dass die Bum-Bag wieder in ihrer ganzen funktionalen Pracht erscheint. Stylingtechnisch ist der Trend-Gürtel vielseitig einsetzbar. Dem verspielten Sommerkleid verleiht er einen lässigen Touch, den XL-Business-Blazer macht er in null Comma nichts instatauglich. Auch cool: die Belt Bag einfach über der Schulter oder auf dem Rücken tragen.

Bild: Sacai/Spotlight

Mix & Match

Doppelt hält besser, dachte sich letzten Herbst schon Bella Hadid und trat mit einem Streetstyle Look ausgestattet mit zwei Gürteln einen Modetrend los. Kurz darauf schickte Designerin Miuccia Prada ihre Models in ultrakurzen Microskirts und doppeltem Gürtel über den Runway. Der Trend hat seinen Ursprung in der Metal- und Punkszene. Das Beste am Trendcomeback: Diesen Sommer müssen wir uns gar nicht mehr entscheiden. Nach dem Motto: wir zeigen, was wir haben, schnallen wir uns einfach unsere liebsten Pieces um. Besonders schön finden wir die verspielte Umsetzung von Alessandra Rich mit einem Ledergürtel in den Baggy Pants und den zarten Chain-Belt darunter gestylt.