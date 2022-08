Wie geht man am besten mit Miterbeiterinnen um, die ihre Periode haben? Ein Café-Besitzer in Australien glaubt, dafür die perfekte Lösung gefunden zu haben. Mitarbeiterinnen in seinem Café sollen nämlich Aufkleber tragen, die zeigen, dass sie gerade menstruieren.

Und wenig überraschend bekommt der Mann dafür einen ziemlichen Shitstorm!

Café-Besitzer will das Mitarbeiterinnen alle über ihre Periode informieren

Das Leben ist eine einzige Achterbahnfahrt. Haben wir vor einigen Wochen noch öffentlich Fortschritte gefeiert und zelebriert, dass Spanien einen Menstruationsurlaub für Menschen einrichten will, die besonders starke Regelschmerzen haben, zeigt ein Fall aus Australien einmal mehr, dass wir wohl doch noch lange nicht so fortgeschritten sind, wie wir uns erhoffen würden.

Denn ein Café-Besitzer aus Australien hatte jetzt eine – naja – zündende Idee zum Thema Periode. In der Radioshow von Kyle und Jackie O erzählt er nämlich von einem Erlebnis, bei dem ihm auffiel, dass eine seiner Mitarbeiterinnen „emotional gestresst und hormonell“ war, als sie ihre Tage hatte. Für den Besitzer natürlich ein großes Problem, erklärt er. Ein Problem, für das er auch gleich eine Lösung parat hatte – und zwar einen roten Aufkleber.

Nein, das ist kein Scherz! Anthony will, dass seine Mitarbeiterinnen einen roten Aufkleber tragen, wenn sie ihre Periode haben. Denn diese Markierung soll nicht nur ihm, sondern auch den Kund*innen des Cafés helfen zu erkennen, warum die Frauen möglicherweise gereizt sind. Der Aufkleber solle helfen zu zeigen, dass die Frauen „zusätzlichen Raum“ brauchen, betont er.

„Es ist sehr schwer für die Leute zu verstehen, wenn jemand eine schwierige Phase durchmacht“, erklärt der Besitzer. „Wir hatten also ein Problem zwischen zwei Mitarbeiterinnen, das sich vor den Augen der Kunden entwickelte, und wir haben ein externes HR-Unternehmen, das wir beauftragen. Das Ergebnis war, dass die weibliche Mitarbeiterin erklärte, ihre Reaktion sei auf Frauenprobleme zurückzuführen […]. Um das zu vermeiden, dachten wir, dass es eine gute Idee wäre, einen roten Aufkleber zu tragen, wenn man seine Periode hat und einfach ein bisschen Verständnis oder Freiraum braucht.“

Periode-Aufkleber als „Demütigende“ und „beleidigende“ Aktion

Bevor ihr fragt: Nein, der Café-Besitzer macht hier keinen Scherz und nein, das ist keine nachträgliche 1. April-Folge der Radioshow. Der Mann meint es tatsächlich ernst. Seine Mitarbeiter*innen sollen im Idealfall künftig alle nach außen hin für alle erkennbar zeigen, ob sie gerade ihre Periode haben. Denn für ihn ergibt das alles absolut Sinn.

Sein Vorhaben verteidigt er nämlich in der Show mit folgender Erklärung: „Wenn jemand lernt, ein Auto richtig zu fahren, klebt er ein L-Kennzeichen auf das Auto. Das ist nicht zu seinem Vorteil, sondern für die Leute um ihn herum, damit sie ihm etwas Platz lassen und nicht hupen und die Person stressen. Es ist also die gleiche Idee, nur für die Frauen“. Aber keine Sorge, der gute Herr ist flexibel. Denn über das Design der Sticker ist er sich noch nicht einig. Eventuell könnte es nämlich ein rotes Smiley-Gesicht sein – ach wäre das nicht toll (*Sarkasmus aus*)

Bei so viel toxischer Überzeugung bleibt uns ja schon fast die Sprache weg. Zum Glück findet Moderatorin Jackie aber gleich die richtigen Worte. Denn sie betont, dass das eine ziemlich „demütigende“ Maßnahme für die Kellnerinnen wäre. Und auch ein großer Teil des Publikums sieht es ähnlich. Unter dem Instagram-Posting zur Show tummeln sich nämlich so einige Kritiker*innen. So richtig nachvollziehen kann offenbar niemand die Pläne des Café-Besitzers. „Absolut beleidigend“, nennt eine Userin etwa die Aktion, während eine andere betont: „Der Aufkleber ist eine massive Verletzung des Rechts einer Person auf Privatsphäre und faire Behandlung.“

Viele verstehen nicht, warum der Mann seine Mitarbeiter*innen öffentlich so bloßstellen möchte. Denn sie sind sich sicher: Die Aktion bringt nichts. Schließlich sollte die Leistung der Angestellten doch unabhängig davon bewertet werden, ob sie gerade menstruieren. Von dem Café-Besitzer gibt es bisher übrigens noch kein Update. Doch eines scheint klar zu sein: Bei so einem Chef haben die Mitarbeiter*innen eher einen Aufkleber für ihre Geduld verdient … und Anthony wohl einen für die dümmste Idee des Monats!

Was sagt ihr zu der Aktion? Das ist einfach nur erniedrigend und eine Frechheit! Naja, irgendwie könnte das schon hilfreich sein.

