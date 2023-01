Die einen fischen regelrecht nach Komplimenten, andere wiederum können gar nichts damit anfangen. Was das mit dem Sternzeichen zu tun hat und wer absolut nicht fähig ist, lieb gemeinte Bewunderung anzunehmen, lest ihr hier.

Oft ist das allerdings schwerer, als man denkt.

Widder

Auch wenn der Widder sehr gerne Komplimente verteilt und sich damit auch wirklich nicht zurückhält, fällt es ihm sehr schwer, welche anzunehmen. Ist er dafür zu bescheiden? Ist es ihm unangenehm? Fest steht jedenfalls, dass das Sternzeichen, sobald es liebe Worte wie etwa „Wow, toller Mantel!“ oder „Du machst das wirklich gut“ hört, sofort abblockt und etwas darauf erwidert, das dieses Kompliment im Keim erstickt. Anstatt sich also einfach nur zu bedanken, schafft es der Widder immer wieder, sich selbst downzugraden, obwohl es dafür überhaupt keinen Grund gibt.

Krebs

Sobald der Krebs Komplimente zu hören bekommt, steigt leise Panik in ihm auf. Wie reagiere ich? Was antworte ich? Reicht ein einfaches „Danke“ oder muss ich jetzt ein Kompliment zurückgeben? Und schon beginnt das innere Chaos und das Sternzeichen würde am liebsten alles liegen und stehen lassen und das Weite suchen. Meistens folgt er seiner Taktik, das Gespräch auf die andere Person zu lenken. So muss er nicht weiter über sich selbst nachdenken und kann verhindern, dass seine Unsicherheiten diesbezüglich nicht ganz so stark auffallen.

Jungfrau

Die pragmatische Jungfrau macht ihre Sache meistens so gut, dass es nicht selten vorkommt, dass sie mit Komplimenten regelrecht verschüttet werden. Doch anstatt sich darüber zu freuen und einen Motivationsschub davon zu bekommen, juckt es dieses Sternzeichen nicht wirklich, wenn jemand sie lobt oder Bewunderung zeigt. Schließlich hat die Jungfrau nur getan, was notwendig war – warum sollte sie dafür extra Anerkennung bekommen? Ihre kühle Reaktion sorgt allerdings dafür, dass sie auf andere arrogant und reserviert wirkt. Dabei kann sie einfach nur keine Komplimente annehmen.