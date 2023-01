Die diesjährigen Top Ten der Stars im Dschungelcamp standen fest, doch leider nur einen Tag lang. Denn am Ende der Sendung musste wieder jemand gehen. Diesmal traf es Tessa, die ihre Sachen packen und raus aus dem Dschungel musste. Währenddessen machte sich Lucas Cordalis nicht gerade beliebt bei seinen Mitcampern und Cecilia trat fluchend zu ihrer ersten Einzelprüfung an.

Aber erst müssen wir noch das Pizza-Gate klären!

Dschungelcamp Tag zehn: Beichten, Pizza und Schönheitsschlaf

Die Halbzeit im Dschungel ist bereits rum, was bedeutet, dass die meisten Stars von Schlafmangel und starkem Hunger begleitet werden. Umso härter werden auch die nächtlichen Wachen am Feuer – denn eingefleischte Dschungelcamp-Fans wissen, dass immer zwei Personen darauf achten müssen, dass die Flamme nicht erlischt. Dabei dürfen sie auf keinen Fall einschlafen, sonst: Regelverstoß! Und nachdem die Stars in den vergangenen Tagen an die 100 Mal gegen die Campregeln verstoßen haben und die nächste Maßnahme höchstwahrscheinlich der Zigarettenentzug wäre, achten sie nun auch penibelst genau darauf, was im Camp so passiert.

Doch dabei bahnt sich bereits der nächste Konflikt an: Gigi, der Tessa und Djamila eigentlich bei der Feuerwache hätte ablösen sollen, kommt vollkommen gerädert von der nächtlichen Schatzsuche zurück (dazu gleich mehr). Rücksichtsvoll wie Djamila eben ist, lässt sie ihn schlafen, anstatt sich ans Feuer zu setzen. Stattdessen bittet sie Lucas, für ihn zu übernehmen. Doch der wimmelt sie gleich ab mit den Worten: „Ich war schon letzte Nacht dran, weck‘ jemand anderen.“ Ui, ist ihm sein Schönheitsschlaf also wirklich wichtiger, als für das Camp da zu sein? Sieht ganz so aus, denn er rät Djamila, sie solle doch einfach Claudia wecken. Das kann sie aber scheinbar nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren und legt noch eine weitere Schicht am Feuer drauf. Hätte sich Djamila auch so für Gigi eingesetzt, wenn sie gewusst hätte, was er nur wenige Momente davor gemacht hat … ?

Lucas beschwert sich über Schlafmangel und wenig Kraft nach einigen Tagen.



HAT DER UNS MAL HIER GEFRAGT?#IBES #Dschungelcamp — Benny Illinger (@IamIllgner) January 22, 2023

Denn Gigi und Cosimo sind von ihrer nächtlichen Schatzsuche nicht nur mit leeren Händen, sondern auch mit vollen Bäuchen zurückgekommen. Anstatt ihren Mitcampern ein Frühstück mit ihren erspielten vier Eiern zu zaubern, konnten sie der Versuchung wohl einfach nicht widerstehen. Denn die beiden Italiener hatten die Wahl: Eier oder Pizza. Und nachdem sie bereits den ganzen Tag darüber geklagt haben, wie groß ihr Hunger sei und was sie nicht alles für ein Essen tun würden, dauerte es auch nicht lange, bis sie ihre moralischen Bedenken über Bord geworfen und eine ganze Pizza verdrückt haben. Smarter Move, RTL!

Der unangenehme Part folgte aber erst danach. Denn sie mussten den übrigen Stars beichten, dass sie sich für das italienische Nationalgericht entschieden haben. Tja, nur dass die Camper dann davon ausgingen, dass es sich dabei um den klassischen Null-Sterne-Witz nach Prüfungen handelte. Umso schockierter waren die Stars dann natürlich, als sie feststellen mussten, dass die beiden Spaßvögel diesmal wirklich keinen Schmäh machten. „Da habe ich gedacht, vier Eier für zehn Personen, das wäre für jeden nur ein Ministückchen – da habe ich mich auf die Pizza geschmissen und die ist in meinen Körper reingegangen“, erzählt Gigi voller Stolz.

Fluchend durch die Dschungelprüfung

Nachdem die Dschungelstars das Pizza-Drama langsam verdaut haben, ist es auch schon an der Zeit, jemanden auszuwählen, der in die nächste Prüfung muss. Die meisten Stimmen erhält Cecilia, die durch ihren Ehrgeiz so viele Sterne wie möglich holen will. Allerdings nimmt sie die Prüfung mit dem Namen „Sturzfluch“ wohl etwas zu wortwörtlich, denn in den folgenden zehn Minuten hörte man Cecilia fluchen, schreien und schimpfen, was das Zeug hält – und das in 30 Metern Höhe. Denn die Aufgabe bestand darin, zehn Sterne auf einem in der Luft hängenden Fahrzeug zu entknoten – samt unangenehmen tierischen Besuch.

Hat schon jemand strichliste für "Scheiße" geführt? #ibes — Tatja (@Tatja26070315) January 22, 2023

Das klang in etwa so: „Wo bist du, Stern? Scheiße, diese Ameisen. Fuck! Aua! Diese Knoten, wie ich sie hasse! Scheiße, was habe ich für Kack-Nägel! Uaaaah, Kakerlaken überall! Aua! Fuck!“ Aber immerhin scheint Cecelia durch diese Taktik vollkommen auszublenden, dass es unter ihr ganz schön in die Tiefe geht. Am Ende ergattert sie ganze neun Sterne und kann damit zumindest einen Abend lang den Hunger im Camp stillen … wäre da nicht Tessa.

Die Ameisen brauchen Traumatherapie danach #ibes — Maya (@jupiterstochter) January 22, 2023

„Brutzelnde Leichen“ und ein weinender Gigi

Denn die überzeugte Veganerin Tessa kann nicht dabei zusehen, wie das Fleisch eines Wallabys zubereitet wird. Sie macht den Campern die erspielte Speise von Cecilia mit der Beschreibung „brutzelnde Leichen“ schmackhaft – yummy! Obwohl sie offenbar keine von „diesen“ Personen sein wollte, die sich einmischen, wenn jemand vor ihr Fleisch ist – hat wohl nicht ganz so geklappt. Die Stars genießen ihre Mahlzeit trotzdem, während Tessa in ihrem Bett liegt und einen Monolog darüber hält, wie grausam es doch ist, Tiere zu essen.

Gigi hat unterdessen ganz andere Probleme. Denn er scheint seine Freundin zu vermissen. Sie habe sein Herz erobert und er würde „sehr, sehr Vieles“ für sie tun (scheinbar aber nicht alles?). Im Netz zeigen sich die meisten Menschen allerdings eher verwundert darüber, dass Gigi plötzlich eine „Perle“ hat, wie er sie nennt. Denn aufmerksamen Fans ist aufgefallen, dass es auf Social Media keinerlei Indiz dafür gibt, dass Gigi vergeben ist.

Zum Schluss dann noch die durchaus überraschende Nachricht, dass Tessa das Camp verlassen muss. Für gewöhnlich wählt das Publikum Stars, die für Krawall und Konflikte sorgen, nicht ganz so früh raus …

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es jeden Abend auf RTL ab 22:15 Uhr. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.