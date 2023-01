Es war ein Schock für alle Marvel-Fans: Anfang des Jahres geriet Schauspieler Jeremy Renner in einen Unfall mit einem Schneepflug. Wie dramatisch der Unfall wirklich war, erzählt er jetzt in einem Post.

Denn der Schauspieler brach sich mehr als 30 Knochen.

Jeremy Renner meldet sich nach Schneepflug-Unfall

Drei Wochen nach seinem Unfall postet Jeremy Renner ein Foto auf Instagram. Darauf zu sehen ist, wie Jeremy im Bett liegt, während ein Mann sein angewinkeltes Bein hochhält. „Das morgendliche Workout, Vorsätze, die sich alle an diesem besonderen Neujahrstag geändert haben“, schreibt Renner zu dem Foto.

Zur Erinnerung: Anfang des Jahres kam es für den 51-Jährigen zur Katastrophe. Eigentlich wollte er Medienberichten zufolge seinen Schneepflug verwenden, um ein Familienmitglied, das mit dem Auto im Schnee stecken geblieben war, zu befreien. Das gelang ihm zwar, doch als Renner aus dem Schneepflug aussteigen wollte, bewegte sich dieser. Laut Angaben des zuständigen Sheriffs Darin Blaam wurde Renner letztlich von dem Schneepflug überfahren und dabei schwer verletzt.

Denn erste Berichte nach seinem Unfall betonten: der Schauspieler ist in einem „einem kritischen, aber stabilen Zustand“. Zwei Tage später meldet sich Renner mit einem ersten Foto aus dem Krankenhaus und bedankt sich für die Anteilnahme. Er sei aber noch „zu kaputt, um zu tippen“, betont Renner in dem ersten Post. Erst jetzt – fast drei Wochen nach dem Unfall – schildert er ausführlicher, welche Auswirkungen der Unfall wirklich hatte.

Mehr als 30 Knochenbrüche

Denn nicht nur seine Vorsätze für das neue Jahr haben sich seitdem drastisch verändert, Jeremy hat einen langen Heilungsprozess vor sich. In dem Post spricht er nämlich von „mehr als 30 gebrochenen Knochen“. Doch der Marvel-Star zeigt sich zuversichtlich. Denn er weiß: die Knochen „werden heilen, stärker werden, genau wie die Liebe und die Bindung zu Familie und Freunden, die sich vertieft.“ Mit seinem Post will er sich deshalb vor allem bei allen bedanken, die ihm in den vergangenen Wochen zur Seite standen.

Denn auch, wenn das Jahr mit einer „Tragödie für meine gesamte Familie“ startete, konzentriert sich Renner jetzt auf „Liebe“, betont er und bedankt sich bei allen für die „Botschaften und Rücksichtnahme für meine Familie und mich“.

Worte, die bei seinen Kolleg:innen und Fans erneut jede Menge Bewunderung auslösen. Denn unter dem Foto schrieben zahlreiche Marvel-Co-Stars, wie stolz sie auf den „Hawkeye“-Darsteller sind. „Du bist ein Champion, Kumpel. Wir lieben dich!“, schriebt etwa Chris Hemsworth. Und auch Chris Evans lobt seinen Kollegen: „Das ist ein zäher Motherf***“ und scherzt „hat schon einmal jemand nach dem Schneepflug gesehen?“