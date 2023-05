Chrome Nails begleiten uns nun ja schon seit ein paar Monaten. Diesen Sommer erlebt die Silber Variante nun ihren absoluten Höhenpunkt. Im Kontrast zur warmen Saison, darf es auf unseren Nägeln jetzt so richtig „eisig“ zu gehen. Egal ob French, Details oder Chrome all over – Silver is key!

Wir haben hier Inspo für euch parat und verraten euch, wie ihr die Looks nachmachen könnt.

Silver Linings: Hier kommt DER Nageltrend des Sommers

Hailey Biebers „Glazed Donut Nails“ haben Anfang des Jahres den Startschuss für eine metallische Nailart-Reise geliefert. Der Trend zeichnet sich durch sein metallisches Finish aus und inzwischen gibt es schon viele verschiedene Varianten von dem futuristischen Nageltrend. Ob Lip Gloss oder Vanilla Chrome Nails – glänzen muss es auf unseren Nägeln, das steht fest. Und zu den beliebten Chrome Nägeln gesellt sich jetzt an der Spitze der Nagel-Trends ein neues Design. Gemeint sind Metallic Nails in Silber und diese kommen gleich in unterschiedlichsten Ausführungen daher. Inspo gefällig?

1. Classic Chrome

Besonders schick sieht die klassische Variante aus. Dabei erstrahlen eure Nägel in glänzendem Silber. Das Tolle an dem kühlen Chrome-Look: Er passt zu wirklich jedem Outfit, lässt einen immer chic und elegant wirken und sorgt dafür, dass unsere Hände stets gepflegt aussehen. Und durch das dezente Finish sind Silver Chrome Nails einfach für jeden geeignet. Egal ob man ein richtiger Nail-Lover ist oder lieber nicht zu dick aufträgt.

So geht’s

Step 1: Für einen klassischen Chrome Look solltet ihr eure Nägel zuerst mit einem Cleanser entfetten. Tragt dann den Base Coat auf und lässt ihn gut trocknen.

Step 2: Anschließend wird ein Nagellack in weiß oder hellgrau aufgetragen. Wieder gut trocknen lassen.

Step 3: Nun kommt eine weitere Schicht des Base Coats auf die Nägel. Wichtig: diese Schicht sollte nur leicht angetrocknet sein, denn das Puder hält nur auf nicht ganz trockenem Lack. Tipp: Am besten ihr arbeitet hier Nagel für Nagel, damit der Lack nicht zu schnell trocknet.

Step 4: Arbeitet nun das Chrome-Puder in den angetrockneten Lack mit leicht tupfenden Bewegungen ein.

Step 5: Zum Schluss wird der Chrome Effekt durch einen Top Coat versiegelt. Das wars!

Das schönste Ergebnis wird zwar mit dem Pulver erzielt, alternativ könnt ihr hier aber auch einfach einen silbernen Nagellack mit Chromeffekt verwenden.

2. Liquid Metal

So richtig en vogue seid ihr diesen Sommer unterwegs, wenn ihr euch für silberne Details entscheidet. Und zwar in 3D-Optik. Doch es werden nicht etwa Steinchen etc. an die Nägel geklebt. Nein – eure Nails sollen quasi so aussehen, als hätte man flüssiges Metall darüber gekippt. Was Design und Form betrifft sind eurer Kreativität hier absolut keine Grenzen gesetzt. Besonders cute sehen zum Beispiel kleine Herzchen oder Blümchen aus. Aber ihr könnt den Look auch mit Punkten toppen. Oder aber ihr macht Design-Blocking und wählt für jeden Fingernagel ein anderes Design.

So geht’s

Step 1: Zuallererst wird der Basecoat aufgetragen.

Step 2: Dann die Nägel mit einer Farbe euer Wahl grundieren. Besonders clean wirkt hier zum Beispiel ein glossy Nude-Ton.

Step 3: Dann kommt ein Nagellack in Silber zum Einsatz. Zeichnet mit einem dünnen Pinsel ein Motiv, das euch gefällt. That’s it!

3. Metallic French

French geht einfach immer! Und das gilt natürlich auch für Silber. In Chrome sehen die ikonischen Spitzen sogar noch viel eleganter aus, gleichzeitig versprühen sie aber auch jede Menge Party-Vibes. Und das beste: Um den Nagelspitzen ein glitzerndes Finish zu verleihen, braucht ihr nicht mal viel Equipment.

So geht’s

Step 1: Die Basis sollte aus einem milchigen Nagellack bestehen, also einem semitransparenten Weiß- oder Nude-Ton. Gut trocknen lassen.

Step 2: Für den French-Look werden nun die Nagelspitzen mit einer zweiten Schicht des Lacks bepinselt.

Step 3: Auf die halbtrockenen Spitzen kommt nun Chrome Puder in Silber. Alternativ könnt ihr für den French Look auch einen Chrome-Nagellack mit dünner Pinselspitze verwenden.

Step 4: Zum Schluss alles mit einem Top Coat versiegeln. Viel Spaß beim kreativ austoben!