Es ist wohl eines der hartnäckigsten Gerüchte rund um die Kardashian-Jenner-Familie: Ist Khloe Kardashian eigentlich die Tochter von O.J. Simpson? Jetzt äußert sich der Ex-Football-Star zu den Spekulationen.

In einem neuen Interview stellt er die Sache ein für alle Mal klar.

Was passierte zwischen O.J. Simpson und den Kardashians?

Die Verbindung zwischen den Kardashians und O.J. Simpson sorgt bei Fans immer wieder für Verwunderung. Kris Jenner und ihr erster Ehemann Robert Kardashian (der Vater von Kourtney, Kim und Khloe) waren in den 80ern und 90ern nämlich sehr eng mit Simpson und seiner späteren Ex-Frau Nicole Brown Simpson befreundet. Als Nicole 1994 ermordet wurde, ist es Robert, der O.J. Simpson vor Gericht verteidigt, während Kris um ihre enge Freundin trauert.

Ein Moment, der für die Familie anstrengend war, wie Kris in späteren Interviews schilderte. Denn Robert und sie waren zu dem Zeitpunkt zwar schon geschieden, hatten jedoch drei gemeinsame Töchter: Kourtney, Kim und Khloe. Über den Prozess sprachen sie nie, betonte Kris in einem Interview mit „Good Morning America“. Denn: „Unsere Meinungen sind so offensichtlich schwarz und weiß. Wozu soll das gut sein?“

Ist O.J. Simpson der Vater von Khloe Kardashian?

Doch auch mehr als 28 Jahre später wird Kris immer noch mit O.J. Simpson in Verbindung gebracht. Jedoch nicht wegen der Frage, ob er ihre gute Freundin getötet hat, sondern weil einige Fans der Familie überzeugt sind: zwischen Kris und O.J. lief mehr als nur eine Bekanntschaft. Sie sind sich sicher: Khloé Kardashian ist eigentlich die gemeinsame Tochter der beiden. Als Beweis für diese Spekulationen kursieren seit Jahren Bilder der Familie, die verdeutlichen sollen, dass Khloe ihren beiden Schwestern Kim und Kourntey nicht besonders ähnlich sieht: sie ist deutlich größer, hat einen anderen Körperbau und andere Gesichtszüge.

Andere Fotos vergleichen währenddessen Khloe mit einer Tochter von O.J. Simpson – Sydney – und behaupten, dass die Ähnlichkeit der beiden eindeutig ist. Für die Kardashian-Familie eine Frechheit. Denn immer wieder äußerten sie sich in der Vergangenheit zu den Gerüchten. Kris nannte die Gerüchte in einer Folge von „Keeping Up with the Kardashians“ im Jahr 2019 etwa „geschmacklos und ekelhaft“. Und auch Khloe nannte Menschen, die das Gerücht verbreiteten, in der Vergangenheit „Hater“.

„Das Gerücht ist nicht wahr“

In einer Folge des Podcasts „Full Send“ äußert sich jetzt auch O.J. Simpson ein Mal mehr zu den Gerüchten. Als die Moderatoren ihn nämlich fragen, was er zu den Affären-Gerüchten mit Kris Jenner sagt, ist seine Antwort klar: „Jeder hat seinen eigenen Typ, richtig? Ich dachte immer, Kris sei ein süßes Mädchen. Sie war wirklich nett. Aber ich war mit Supermodels zusammen.“

Zwischen ihm und Kris Jenner war also nie mehr als Freundschaft. Dementsprechend betont er auch: „Das Gerücht [Anm. dass er Khloes Vater ist] ist nicht wahr. Es ist nicht einmal annähernd wahr.“