In den 90er-Jahren gehörte Linda Evangelista zu den erfolgreichsten Supermodels der Welt. Heute ist es sehr still um sie geworden. Der Grund: Eine Schönheits-Operation habe sie “deformiert”.

Das verrät Evangelista jetzt in einem Instagram-Post.

Linda Evangelista spricht offen über misslungenen Schönheits-Eingriff

Vor etwa fünf Jahren wollte Linda Evangelista eine Schönheits-OP durchführen lassen, bei der die Anzahl der Fettzellen im Körper reduziert werden sollten. Ein Eingriff, der scheinbar komplett schief ging. Denn auf Instagram spricht das ehemalige Supermodel jetzt davon, “dauerhaft deformiert” und “brutal entstellt” zu sein. Sie sei “nicht wiedererkennbar”.

Denn bei dem Eingriff sei es zu einem seltenen Nebeneffekt gekommen, Paradoxe Adipose Hyperplasie (PAH). Dadurch haben sich die Fettzellen nicht reduziert, sondern vermehrt. Auch nach “zwei schmerzhaften, erfolglosen Korrekturoperationen” sehe sie nicht mehr aus wie früher.

Evangelista nennt die Firma übrigens auch beim Namen und prangert das CoolSculpting-Verfahren von Zeltiq in ihrem Post eindeutig an. Über die möglichen Nebenwirkung wurde sie davor nicht informiert, betont sie.

Evangelista reicht Klage ein

“PAH hat nicht nur meine Lebensgrundlage zerstört, sondern mich auch in einen Kreislauf aus tiefen Depressionen, tiefer Traurigkeit und abgrundtiefem Selbsthass gestürzt”, schreibt sie. “In diesem Zuge bin ich zu einer Einsiedlerin geworden”, schreibt sie.

Während viele ihrer Supermodel-Kolleginnen wie Cindy Crawford und Naomi Campbell auch heute noch erfolgreich als Models arbeiten und im Zuge der Y2K-Nostalgie Karrierehochs feiern, verbringt Evangelista einen Großteil ihres Lebens zu Hause. Auch ihr Instagram-Account zeigt kein aktuelles Foto, sondern nur Throwbacks des Models. “Ich bin es so leid, so zu leben. Ich möchte erhobenen Hauptes aus der Tür gehen, obwohl ich nicht mehr wie ich selbst aussehe“, schreibt sie. Um dem ein Ende zu setzen, habe Evangelista jetzt die Firma verklagt.

Unterstützung von Topmodels und Designer

Dass sie mit ihrer Geschichte jetzt an die Öffentlichkeit geht, unterstützen viele ihrer ehemaligen Kolleginnen. Supermodel Cindy Crawford kommentiert etwa: “Linda – deine Stärke und dein wahres Wesen sind für immer erkennbar und ikonisch! Bravo!” Auch Designer Marc Jacobs lobt ihren Mut und ihre Stärke.

Kollegin Helena Christensen schreibt in einem langen Instagram-Kommentar, wie betroffen sie die Nachricht Evangelistas machte. “Nicht nur, weil ich in meinem Herzen wusste, dass du irgendwie im Stillen etwas zutiefst Persönliches und Beunruhigendes durchgemacht hast, sondern auch, weil ich an all die Narben dachte, die das Leben bei uns allen hinterlässt, ob körperlich oder seelisch, und wie lange wir meist im Stillen und allein leiden”, schreibt Christensen. “Es ist so wichtig und schön, wenn jemand aus seinem Schatten heraustritt und brutal ehrlich und echt ist. Danke, dass du innerlich und äußerlich schön bist.”