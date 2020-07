Heute Abend (22. Juli) startet auf RTLZWEI um 20:15 Uhr das heiß ersehnte Reality-Format “Kampf der Realitystars“. Dabei kämpfen 22 Reality-TV-Promis, wie etwa Georgina Fleur, um ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Und schon in der ersten Folge geht es ziemlich heiß er. Eine Übersicht mit allen Kandidaten findet ihr übrigens hier.

Georgina Fleur zeigt Nippel: Das erwartet euch bei “Kampf der Realitystars”

Georgina Fleur ist eine der Kandidaten der neuen TV-Show “Kampf der Realitystars”. Sie nahm schon an zahlreichen Reality-Formaten teil und sorgte dabei auch öfters mal für Streit. Bei “Kampf der Realitystars” will sie sich nun den Titel “Realitystar 2020” sowie das Preisgeld von 50.000 Euro schnappen. Dafür ist sich die Ex-GNTM-Kandidatin scheinbar für nichts zu schade und sorgt während ihres Duschgangs direkt mit einem Nippel-Blitzer für Aufsehen, wie nun ein Trailer des Senders zur ersten Folge zeigt. Wie in dem Clip zu sehen ist, scheinen ihr die Kameras, die an den Duschen angebracht sind, sichtlich egal zu sein. Denn sie nimmt sie sich alle Zeit der Welt und präsentiert den Zuschauern beim Duschen einen ihrer Nippel.

Streithähne treffen in TV-Show erstmals aufeinander

Doch nicht nur Georgina Fleur wird in der ersten Folge der Reality-Show zum Gesprächsthema. Denn gleich zweimal wird es heute Abend heftig knallen, wie die ersten Clips zur TV-Premiere verraten. Dabei geraten unter anderem “Berlin Tag und Nacht”-Darsteller Sandy Fähse und Ex-“Bachelor” Oliver Sanne aneinander. Auch zwischen Schlagersänger Willi Herren und dem ehemaligen “Bachelorette”-Kandidaten Johannes Haller soll es laut dem Sender in der ersten Folge einen Streit geben. Das ist jedoch nicht verwunderlich, da sich die beiden bereits bei ihrer gemeinsamen Teilnahme beim “Sommerhaus der Stars” mehrmals in die Haare kriegten. Wie ihr seht, wird es bereits zu Beginn von “Kampf der Realitystars” großes Drama und kleine Streitereien geben. Ihr dürft also gespannt sein. Wir sind es jedenfalls schon! 😉