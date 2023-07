Anna-Maria Ferchichi und Bushido müssen gerade den Verlust ihres neunten Kindes verkraften. Nachdem die Influencerin Ende Juni die Schwangerschaft bekannt gab, folgte vor wenigen Tagen das traurige Update: Anna-Maria erlitt wahrscheinlich eine Fehlgeburt. Nun meldet sich der Rapper erstmals zu Wort.

„Wir sind wirklich sehr deprimiert“, so der deutsche Musiker auf Instagram.

Bushido spricht erstmals über Fehlgeburt

Ende Juni verkündeten Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi erneut Nachwuchs zu erwarten. Für viele Fans kommt die Nachricht durchaus überraschend, denn der Rapper und die Influencerin sind bereits stolze Eltern von sieben gemeinsamen Kindern sind. Doch einige Tage nach der Bekanntgabe der frohen Botschaft erklärte die 41-Jährige dann, dass sie ein ungutes Gefühl bei der Schwangerschaft habe. Kurze Zeit später dann die traurige Gewissheit: Anna-Maria erlitt wahrscheinlich eine Fehlgeburt und verlor das Baby. Jetzt meldet sich erstmals Bushido zu Wort.

In seiner Insta-Story wendet sich der Rap-Star an seine Followerschaft, und bedankte sich zuallererst für die „sehr, sehr vielen Nachrichten“ sowie die „Anteilnahme“ der vergangenen Tage. „Wir sind wirklich sehr deprimiert und wir schauen jetzt mal, was passiert. Aber wir sind zufrieden, mit allem, was kommt“, erklärt der Musiker. Außerdem verrät er: „Ich habe jetzt meiner Frau hier mal so einen Strauß Blumen besorgt, um sie ein bisschen aufzuheitern.“ Für den Abend plane das Paar zudem eine Date-Night. Gemeinsam wollen die beiden Essen gehen, um auf andere Gedanken kommen.

Anna-Maria leidet noch immer unter Blutungen

Vor wenigen Tagen gab Anna-Maria die traurige Nachricht auf ihrem Instagram-Kanal bekannt. „Die Fruchthöhle ist abgegangen mit viel Blut. Ich habe die letzten Tage sehr stark geblutet. Ich hatte eine Fehlgeburt wahrscheinlich“, erklärte die achtfache Mutter. 100-prozentige Gewissheit hat sie allerdings immer noch nicht.

Sie habe kürzlich mit ihrem Frauenarzt gesprochen und dieser erklärte ihr, dass ihr HCG-Wert trotz allem noch einmal angestiegen sei. Bei diesem Wert handelt es sich um den Nachweis von Schwangerschaftshormonen. HCG wird in der Regel bei einer gesunden Schwangerschaft gebildet. Dies sei in ihrem Fall aber möglicherweise ein Indiz für eine Eileiterschwangerschaft. Vor einigen Stunden gab die Influencerin dann auch noch ein aktuelles Update. Anna-Maria leide immer noch unter Blutungen. Sie hoffe aber, dass inzwischen ihr HCG-Wert gesunken sei. Ob dies tatsächlich der Fall ist, wird die nächste Untersuchung zeigen.

Paar hat bereits sieben gemeinsame Kinder

Vor zwei Jahren wurden Anna-Maria Ferchichi und Bushido Eltern von Drillingen. Das Promi-Paar hat bereits sieben gemeinsame Kinder. Außerdem hat die 41-Jährige, die übrigens auch die Schwester von Sängerin Sarah Connor ist, noch einen Sohn aus ihrer ersten Ehe.