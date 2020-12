Twitter veröffentlichte die beliebtesten Hashtags, Bewegungen und Trends auf der Plattform. Damit ist eines klar: Der Virologe Christian Drosten ist Twitter-Star 2020.

Das Barometer beweist, was uns in diesem Jahr bewegt hat. Und der erste Platz ist klar: Die Corona-Pandemie.

Das sind die beliebtesten Hashtags 2020

2020 wurde durch ein zentrales Thema bewegt: Die Corona-Krise! Das zeigt sich auch bei der Auswertung der beliebtesten Twitter-Themen. Denn #corona liegt hier klar in Führung. Das sind die Top 10 Tweets:

#corona #bts #nintendoswitch #animalcrossing #merke #trump #blacklivesmatter #hanau #art #moria.

“BlackLivesMatter”-Bewegung ging viral

Auch soziale Bewegungen waren in diesem Jahr auf Twitter auf Erfolgskurs. Denn in kaum einem Jahr zuvor waren Hashtags, die eine Bewegung signalisieren so erfolgreich, wie in diesem. Allen voran die #BlackLivesMatter-Bewegung. Diese ging viral als der Afroamerikaner George Floyd von einem Polizisten getötet wurde. Auch #ICantBreath ging in diesem Jahr viral. Auf Platz zwei war #StayAtHome, gefolgt von #FridaysForFuture.

Virologen auf Twitter beliebter denn je

Unter den deutschen Twitter-Accounts mit dem größten Follower-Wachstum finden sich gleich drei Virologen. Auch hier merkt man, dass die Corona-Krise uns das ganze Jahr beschäftigte. Allen voran der Virologe Christian Drosten. Er ist der Rising-Star 2020, denn er gewann am meisten Follower dazu. Derzeit kommt er auf 593.130 Follower.

Die beliebteste Marke auf der Plattform war auch in diesem Jahr wieder Netflix. Damit führt die Streaming-Plattform jetzt fünf Jahre in Folge die Liste an.