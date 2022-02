In Folge 2 der neuen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ geht’s schon richtig zur Sache. Das erste Catwalk-Training, das erste Fotoshooting und die ersten Dramen spielen sich in der Duellwoche ab.

Für zwei Nachwuchsmodels hat es am Ende nicht gereicht.

„Germany’s Next Topmodel“: Duellwoche auf Mykonos

Insgesamt 28 Meeedchen reisen gemeinsam nach Mykonos, um dort ihren Traum einer großen Modelkarriere zu verfolgen. Doch dafür müssen die Kandidatinnen noch einiges tun. Am Programm steht erstmal: Catwalk-Training! Auf dem steinernen Boden inmitten der griechischen Idylle gar nicht mal so einfach. Doch die Nachwuchsmodels haben Glück: Denn eine „Professionelle“ (wie es Kandidatin Sophie so schön ausdrückte) eilt ihnen schon zur Hilfe!

Und dann stand Heidi Klum auch schon da – samt fragwürdigem Outfit und blitzblauer Mütze. „Das erste Catwalktraining bei GNTM ist natürlich Chefsache. Es ist der beste Weg, all meine Models dieser Staffel etwas besser kennenzulernen“, so die Model-Mama. „Ich will ganz genau wissen, wo die Stärken meiner Models liegen. Und sollte mein Scannerblick die ein oder andere Schwäche entdecken, kann ich direkt erste Hilfe leisten.“ Das hätte sie sich mal lieber zweimal überlegen sollen, denn unter den Nachwuchsmodels gibt es so EINIGE, die noch etwas Hilfe benötigen…

Besonders angefeuert wird die 66-jährige Lieselotte, die kurz darauf in Tränen ausbricht. Denn die selbst ernannte Pensionistin ist gerührt von dem Zusammenhalt und dem Teamspirit der Gruppe. Dann erzählt sie von einem verheerenden Unfall, den sie Jahre zuvor erlebt hat. Eine Frau hat sie mit ihrem Auto erfasst und Lieselotte musste erst wieder gehen lernen. Sie sei so dankbar, dass ihr damals geholfen wurde und auch jetzt, da die jungen Kandidatinnen alles geben, um sie zu unterstützen. Im Netz hat Lieselotte jedenfalls schon eine große Fan-Gemeinschaft!

Tauziehen beim ersten Fotoshooting

Die Kandidatinnen befinden sich jetzt ganz offiziell in der Duellwoche. Bedeutet: Sie werden in Zweiergruppen aufgeteilt und die jeweils Bessere bekommt einen Punkt. Beim ersten Fotoshooting dieser Staffel können die angehenden Models gleich mal beweisen, was in ihnen steckt. Sie müssen sich beim Tauziehen behaupten und dabei auch noch lachen. Aber nicht gekünstelt. Sondern gaaanz authentisch. Klingt erstmal super easy.

Doch leider müssen die Models als auch Heidi und Starfotograf Yu Tsai relativ schnell erkennen, dass die Aufgabe doch schwerer ist, als gedacht. Das Ergebnis: Seltsame Körperbewegungen und noch seltsamere Gesichtsausdrücke. Ein Team war laut Heidi sogar so schlecht, dass keiner der beiden einen Punkt bekommen hat.

Gefährlicher Catwalk am Entscheidungstag

Man nehme ca. 750 steile Stufen, Highheels und eine Mega-Windmaschine und schon hat man die ultimative Stolperfalle für Jung und Alt! Das lassen sich Heidi Klum und das GNTM-Team natürlich nicht zweimal sagen. Zusätzlich stellen sie den Kandidatinnen noch die herausfordernde Aufgabe, möglichst elegant die Treppen runterzuschweben. Tja, man muss wirklich kein Model-Experte sein, um zu ahnen, dass das nicht gut gehen wird.

Das Ergebnis war genauso holprig, wie von allen befürchtet. Die Quote der Models, deren Fuß mindestens einmal umgeknickt ist, ist wirklich SEHR hoch gewesen. Selbst Heidi Klum verdrehte mehrfach die Augen und Co-Juror Yu Tsai urteilt: „Die bescheren uns noch einen Herzinfarkt.“

Als Zuschauer hat man gegen Ende einfach nur noch mitgefiebert, dass keines der Models im Krankenhaus landet. Statt Verband und Gips gab es für die Kandidatinnen, die es in die zweite Runde geschafft haben, aber endlich ihre heiß herbeigesehnte Modelmappe. Halleluja! Das überaus treffende Resümee des Star-Fotografen: „Du hast diese Staffel noch eine Menge Arbeit vor dir, Heidi.“

Zittern mussten am Ende die ehrgeizige Sophie, Kristina, Wiebke und Kim. Für die beiden Letzteren ging die Reise schließlich zu Ende. Als die 18-jährige Sophie das erfährt, bricht sie in Tränen aus. Man weiß aber irgendwie nicht so genau, ob sie traurig ist, dass sie sich von ihren Mit-Kämpferinnen verabschieden muss oder ob sie einfach erleichtert ist, dass sie eine Runde weiter ist…

Die 17. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ läuft jeden Donnerstag um 20:15 auf ProSieben.