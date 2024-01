Seit Wochen kursieren Gerüchte über ein neues Album von Britney Spears, an dem sie arbeiten soll. Aber wie die Sängerin nun klarstellt, ist das gar nicht wahr. Denn eigentlich hatte sie nicht mehr vor, weiter selbst Musik zu machen.

Fans müssen deshalb jetzt sehr stark sein.

Britney Spears will ihre Musikkarriere an den Nagel hängen

Sie gehört zu den Stars der 2000er. Ihre Musikalben „… Baby One More Time“ und „Oops! … I Did It Again“ gehören bis heute noch zu den meistverkauften Alben dieser Zeit. Aber ihre eigene Musikkarriere soll nun der Vergangenheit angehören, wie die 42-Jährige nun klarstellt. An den Gerüchten über ein neues Album soll nämlich nichts dran sein. Das stellt die „Circus“-Interpretin nun ein für alle Mal in einem ihrer neuesten Insta-Postings klar.

„Nur damit das klar ist, die meisten Nachrichten sind Müll“, schreibt sie auf Instagram. „Wenn ich schreibe, dann schreibe ich zum Spaß oder ich schreibe für andere Leute“, fügt sie dem hinzu. Tatsächlich möchte sie selbst nicht mehr in die Musikindustrie zurückkehren. „Ich habe in den letzten zwei Jahren über 20 Songs für andere Leute geschrieben. Ich bin ein Ghostwriter und ich genieße es ehrlich gesagt auf diese Weise“, so Britney.

Britneys Memoiren

Erst Ende Oktober erschien Britneys Autobiografie „The Woman in Me: Meine Geschichte“. Und mit der soll es finanziell nicht so schlecht ausgesehen haben. Denn mit ihrem Buch soll die Sängerin laut TMZ Britney nämlich ganze 25 Prozent des Nettogewinns aus den Verkäufen erhalten.

Die Fans, die gehofft haben, dass neue Musik von der Pop-Ikone erscheint, müssen jetzt also sehr stark sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit neuer Musik von der „Toxic“-Interpretin rechnen können, ist leider sehr gering. Aber wie sagt man so schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt.