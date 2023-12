In ihrer Zeit als Single hat Britney Spears viel über sich selbst reflektiert und dabei auch einige Erkenntnisse gewonnen. Nun teilt sie auf Social Media ihre Gedanken mit ihren Follower:innen.

Über ihr Single-Dasein schreibt sie in der Caption eines Instagram-Postings.

Britney Spears spricht auf Instagram über ihre Single-Phase

Erst vor wenigen Monaten verkündeten die Popmusikerin und ihr (Ex-)Mann Sam Ashgari ihre Scheidung. Die beiden hatten sich 2016 beim Dreh eines Musikvideos kennengelernt. Im Juni 2022 hatten sich die zwei vor ihren engsten Vertrauten das Ja-Wort in Los Angeles gegeben. Nach gut einem Jahr folgte die Trennung. In der Caption eines neuen Instagram-Postings mit dem Foto einer Nonne, teilt die 42-jährige Musikerin ihre Gedanken zu ihrem Single-Dasein. Für Britney fühle sich ihr Single-Leben „komisch“, aber auch befreiend an.

„Es ist seltsam, Single zu sein“

„Es ist so seltsam, Single zu sein … Ich hatte viel Zeit, um wirklich mit all dem Guten und Schlechten zurückzuschauen …“, beschreibt sie in der Caption. Sie habe nun über ihr Leben reflektiert und dabei gemerkt, dass sie zu einfach zu manipulieren sei. Das möchte Britney jetzt ändern: „Ich muss mir Zeit nehmen, um innezuhalten und mich umzuschauen, um mich selbst neu zu bewerten und zu sagen: ‚Ist das gut für mich?'“, kündigt die Popmusikerin an. Sie betont in ihrem Posting außerdem, dass sich viele Menschen in ihr Leben eingemischt haben. Diese Erkenntnisse gewann Britney für sich in ihrer Zeit als Single.

Was das Foto der Nonne mit ihrem Single-Leben zu tun hat, ist nicht ganz klar. Eine Sache steht jedoch fest: Es erinnert sie an Mama-Spears, die früher mit ihr die „Schwestern an der St. Mary’s Catholic School“ regelmäßig besuchte. Bei ihrem Besuch schenkten die Nonnen Britney Kekse, wie sie in ihrer Caption verrät. Was das Bild mit ihrer gewonnenen Erkenntnis zu tun hat, ist selbst der Musikerin nicht ganz klar. „Ich bin mir ehrlich gesagt nicht einmal sicher, warum ich diesen Unsinn schreibe“, teilt sie in der Caption ihren Follower:innen mit.