Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Deutschland steigt stetig an: Bis Samstagabend sind mehr als 54.200 infizierte Menschen registriert worden. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur (DPA) hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Das Coronavirus breitet sich auch immer weiter in Deutschland aus. Die DPA zählt mittlerweile 54.200 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Mindestens 397 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben.

Besonders hohe Infektionszahlen haben Nordrhein-Westfalen mit 12.744 nachgewiesenen Fällen und 105 Toten, Bayern mit 11.862 Fällen und 85 Toten sowie Baden-Württemberg mit 10.819 Fällen und 118 Toten. Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Hamburg mit einem Wert von 105,1 die meisten Infektionen, im Bundesschnitt waren es 65,2.

Zudem starben mehrere Deutsche im Ausland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Darunter waren zwei Touristen während einer Reise in Ägypten und ein 67-Jähriger Tourist auf Zypern. Auf der griechischen Insel Kreta starb ein 42 Jahre alter Deutscher.

Die John-Hopkins-Universität zählt sogar 57.695 Corona-Infizierte In Deutschland.

Über 30.000 Coronavirus-Tote weltweit

Weltweit sind mehr als 30.000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die John-Hopkins-Universität in den USA registrierte am Samstag 30.248 Todesfälle. Den Angaben zufolge haben sich 649.904 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert.

Experten gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus. Es gebe in kaum einem Land genügend Tests, um die Menschen flächendeckend zu untersuchen. Allein in den USA sind mehr als 115.500 Infektionen nachgewiesen worden. Das ist die höchste Zahl weltweit.