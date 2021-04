Was für eine Überraschung! In dem Podcast “That’s After Life” plauderte “Game of Thrones”-Star Natalie Dormer jetzt ein Geheimnis aus. Sie ist Mutter einer drei Monate alten Tochter.

Ihre Schwangerschaft hatte die 39-Jährige offenbar geschickt versteckt.

Natalie Dormer ist Mutter einer dreimonatigen Tochter

Damit haben Fans der Schauspielerin wohl nicht gerechnet. Ohne, dass irgendjemand etwas von ihrer Schwangerschaft mitbekommen hatte, ist Natalie Dormer vor etwa drei Monaten Mutter geworden. Das hat die 39-Jährige jetzt in einem Podcast verraten. “Sie ist erst drei Monate alt und sie bereitet uns so viel Freude. Ich bin sehr verliebt.”, so Dormer. Trotz der Freude über das Mutterglück scheint ihr der Schlafmangel seit der Geburt allerdings etwas zu schaffen zu machen: “Ich werde mich nie wieder über stundenlange Drehs am Filmset beschweren!”, witzelt die 39-Jährige.

Wer ist der Vater?

Elf Jahre lang war die Schauspielerin eigentlich mit dem irischen Filmproduzenten Anthony Byrne zusammen. 2018 gab das Paar dann aber überraschend die Trennung bekannt. Doch nur knapp ein Jahr später schwebte die 39-Jährige bereits wieder auf Wolke Sieben. Und zwar mit dem Briten David Oakes. Mit ihm dürfte es seither wohl ziemlich gut laufen, denn er soll auch der Vater von Natalies Tochter sein.