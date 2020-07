Im Leben gibt es oftmals Hürden, die es zu bewältigen gilt. Doch die persönlichen Zweifel und Ängste hindern einen häufig daran, sich seinen Problemen zu stellen. Wem es hierbei ähnlich geht, sollte sich besser mit einem dieser Sternzeichen anfreunden.

Denn sie stellen sich jeder Herausforderung im Leben und sind ständig auf der Suche nach neuen Abenteuern.

Widder

Der Widder ist keiner, der leicht aufgibt. Denn sein Ehrgeiz kennt keine Grenzen. Neue Projekte geht er immer mit vollem Einsatz an. Sollte er jedoch mal eine Niederlage erleben, lässt er den Kopf nicht hängen und versucht es einfach noch einmal. Seine Ausdauer lässt ihn dabei nie das Ziel aus den Augen verlieren.

Löwe

Auch dieses Sternzeichen punktet stets durch seine hohen Ambitionen. Der Löwe gibt sich nicht mit dem Mittelmaß zufrieden. Denn er ist stets auf der Suche nach neuen Herausforderungen und hat auch keine Angst davor, zu scheitern. Bei Problemen konzentriert er sich auf das Wesentliche und wächst dadurch oftmals über sich hinaus.

Skorpion

Aufgeben ist auch für dieses Sternzeichen keine Option. Denn der Skorpion hat meist ganz genaue Vorstellungen davon, was er im Leben erreichen möchte. Dass sich dabei oft auch Hindernisse in den Weg stellen, macht ihm jedoch keine Angst. Denn er weiß was er kann und wie er seine Stärken dazu verwenden kann, um ans Ziel zu gelangen.