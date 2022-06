Einer Sache kann man sich wirklich sicher sein: Es kommt nie so, wie man denkt. Denn meistens hat das Leben ganz andere Pläne für einen vorgesehen. Besonders diese drei Sternzeichen werden das am Wochenende spüren.

Denn sie können sich auf die eine oder andere Überraschung gefasst machen.

Widder

Das Feuerzeichen gilt zwar oft als impulsiv, doch bei einer Sache versteht es keinen Spaß: ist etwas ausgemacht oder hat sich der Widder etwas in den Kopf gesetzt, dann sollte das auch eintreffen – sonst wird’s schnell mal ungemütlich. Doch was ist, wenn das Leben andere Pläne hat? Pläne, die vielleicht sogar ein bisschen besser sind? Genau damit ist das Sternzeichen jetzt auch konfrontiert. Denn am Wochenende könnte so einiges passieren, dass dem Widder die Augen öffnet und völlig neue Möglichkeiten bietet. Im Nachhinein betrachtet wird es sogar froh über diese Art von Planänderung sein.

Skorpion

Viel zu lange schon schleppt der Skorpion das Gefühl mit sich herum, dass er etwas verändern möchte. Doch bisher hat ihm dazu sowohl der Mut als auch die notwendige Motivation gefehlt. Bis jetzt! Denn an diesem Wochenende führt das Tierkreiszeichen endlich notwendige Gespräche darüber, was ihm gerade so missfällt. Auch wenn der Skorpion denkt, dass der Zeitpunkt nicht schlechter sein könnte, irrt er sich gewaltig! Denn die Zeit ist jetzt. Genau jetzt. Worauf sollte er denn sonst warten? Also: einfach mal darauf einlassen und los geht’s! Hier gibt es mit Sicherheit nichts zu bereuen …

Steinbock

Der Steinbock hat sich eigentlich schon damit abgefunden, den Sommer als heißer Single zu verbringen. Doch da hat das Sternzeichen die Rechnung ohne das Schicksal gemacht! Denn wie es das Leben eben so will, trifft der Steinbock am Wochenende auf eine ganz besondere Person, die ihn wirklich umhaut – im positiven Sinn! Plötzlich scheint alles glasklar und es fällt dem Sternzeichen wie Schuppen von den Augen: Man lebt nur einmal, also sollte man auch das Beste aus der jeweiligen Situation machen. Und das bedeutet in dem Fall: wenn es mit dem oder der schönen Unbekannten gut läuft – good for you! Wenn nicht – einfach weitermachen und sich auf die nächste Person konzentrieren.