Er ist wieder da: der Valentinstag! Während manche jetzt aber auf Wolke 7 schweben, kommen andere aus dem Augenrollen nicht mehr heraus. Denn einige Menschen wollen den heutigen Tag einfach ignorieren.

Besonders diese drei Sternzeichen haben jetzt schon genug vom Tag der Liebe.

Jungfrau

Ganz egal ob sie in einer Beziehung sind oder Single: die Jungfrauen können dem Valentinstag einfach nichts abgewinnen. Zu groß ist der Druck, aus dem Tag etwas Besonderes zu machen; zu anstrengend all die Geschichten vom ach so perfekten Tag. Wenn es nach den Jungfrauen ginge, würde man sich heute auf die wirklich wichtigen Dinge des Lebens konzentrieren: die To Do Liste, die sich ja nicht von selbst abarbeiten wird. Die Jungfrauen setzen gerne Prioritäten – und der Valentinstag gehört da definitiv nicht dazu!

Skorpion

Eigentlich könnte man meinen, dass die emotionalen und sensiblen Skorpione den Valentinstag lieben. Doch das Gegenteil ist der Fall. Denn die Skorpione neigen auch ganz stark dazu, sich mit anderen zu vergleichen! Und eben diese Eigenschaft wird an Tagen wie dem Valentinstag sehr schnell richtig schmerzhaft. Denn egal, wie schön ihr eigener Tag war: online sehen sie tausende weitere Posts von Menschen, die betonen, wie viel schöner und perfekter ihr Tag war! Die einzige Lösung, um nicht in das Doomscrolling zu verfallen ist für die Skorpione deshalb, den Tag einfach komplett zu ignorieren und Social Media am 14.2. so gut es geht zu meiden. Macht sie also lieber nicht auf die süße Verlobung eurer Lieblingsinfluencer:innen aufmerksam!

Wassermann

Für die realistischen Wassermänner war der Valentinstag noch nie ein Tag der Romantik. Stattdessen sehen sie dahinter einfach nur jede Menge Geldmache und billige Marketing-Tricks. Wer ihnen also etwas Gutes tun möchte, sollte am besten einfach so tun, als wäre es ein Tag wie jeder andere. Denn der größte Wunsch der Wassermänner ist es, den Valentinstag einfach zu ignorieren.