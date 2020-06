Die Forschungsinitiative Global Health 50/50 fand heraus, dass Männer häufiger an einer Covid-19-Infektion sterben, als Frauen. Über die Ursache sind sich Experten allerdings uneinig.

Die Verteilung der Sterberate nach einer Corona-Infektion liegt bei zwei Drittel Männern und einem Drittel Frauen.

Warum sterben Männer häufiger an Corona?

Auch, wenn sich Frauen und Männer gleichermaßen mit dem Covid-19-Virus infizieren, ist der Krankheitsverlauf bei Männern oft schwerer. Zwei Drittel sterben sogar daran, während nur ein Drittel der Frauen eine Corona-Infektion nicht überlebt. Das haben Forscher der Initiative Global Health 50/50, sowie Wissenschaftler des Robert-Koch-Instituts herausgefunden.

Über die Ursache sind sich Forscher allerdings uneinig. Bisher gibt es lediglich Theorien und Behauptungen zu den Gründen, weshalb Männer eher an Corona sterben, als Frauen. Zum einen könnte es an dem ungesünderen Lebensstil liegen, den Männer oft an den Tag legen. Bei älteren Männern kommen dann häufig noch Vorerkrankungen hinzu, an denen Frauen weniger oft leiden.

Frauen haben stärkere Immunreaktion

Außerdem könnte auch die Hormonlage der Frauen dazu beitragen, eine Corona-Infektion eher zu überstehen. Und auch eine stärkere Immunreaktion, die bei Frauen genetisch bedingt ist, könnte sich positiv auf eine Genesung auswirken, vermuten die Wissenschaftler.

Am einleuchtendsten für die Forscher ist aber momentan der Fakt, dass Männer eine höhere Konzentration an ACE2-Rezeptoren haben, durch die der Virus in die Lunge eindringen kann.