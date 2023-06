„Charmed“-Star Shannen Doherty ist unheilbar an Krebs erkrankt. Immer wieder teilt die Schauspielerin Gesundheitsupdates und lässt die Öffentlichkeit an ihrem Schicksal teilnehmen. Jetzt postete sie ein Video, das sehr betroffen macht. Denn sie zeigt sich darin nur wenige Momente, bevor sie sich einer Gehirn-Operation unterzieht.

„Ich hatte panische Angst“, schreibt die 52-Jährige zu dem Video.

Shannen Doherty teilt Video kurz vor ihrer Hirn-OP

Seit 2015 leidet Shannen Doherty, bekannt aus Serien wie „Charmed“ und „Beverly Hills, 90210“ unter Brustkrebs. Nachdem sie einige Jahre später voller Hoffnung verkündete, die Krankheit besiegt zu haben, kam der Krebs 2020 schließlich mit voller Wucht wieder zurück. Die Schocknachricht: Shannen ist unheilbar krank. Die Metastasen haben sich bereits in ihrem ganzen Körper ausgebreitet. Immer wieder muss sich die 52-Jährige daher schweren Operationen unterziehen.

So auch Anfang des Jahres. Diesmal wurde ihr ein Tumor aus dem Gehirn entfernt. Kurz vor dem Eingriff nimmt jemand aus Shannens engem Umfeld ein Video von der Schauspielerin auf, das ihr hier sehen könnt, in dem sie bereits im Krankenhaus liegt und auf die OP vorbereitet wird. „Ich hatte einen Tumor in meinem Kopf, den sie entfernen und auch biopsieren wollten“, schreibt der Schauspielstar dazu.

„Ich versuche offensichtlich, mutig zu sein, aber ich bin wie versteinert. Hatte panische Angst davor. Angst vor allen möglichen schlimmen Folgen, Angst davor, meine Mutter zu verlassen und welche Auswirkungen das auf sie haben würde. Ich hatte Angst, dass ich aus der Operation herauskommen würde, nicht mehr ich selbst bin“, zeigt sich Doherty besorgt. Doch offensichtlich hat sie die Operation vor fünf Monaten gut überstanden.

„So kann Krebs aussehen“

Mit den regelmäßigen Updates möchte Shannen nicht nur näher bei ihren Fans sein, sondern auch ein schonungslosen Einblick in ihre schwere Krankheit geben. „So kann Krebs aussehen“, schreibt sie zu dem Video noch dazu. In anderen Posting zeigt sie, wie genau CT-Scans ablaufen, die sie immer wieder machen muss. Dazu muss sie in eine Röhre, die ihren gesamten Körper verschlingt. Keine leichte Aufgabe für Shannen: „Ich leide extrem unter Klaustrophobie. Aber ich habe das Glück, dass ich großartige Ärzte […] habe“, so der „Charmed“-Star.

Doch die Schauspielerin kämpft weiter. Im Oktober 2020 schrieb sie dazu auf Instagram: „Es geht nicht darum, eine Kriegerin oder eine Überlebende zu sein. Es geht darum, mit Krebs weiterzuleben und zu wachsen.“ Damit mache sie Betroffenen auf der ganzen Welt Mut. Zahlreiche Menschen hinterlassen aufmunternde und stärkende Kommentare zu Shannens Postings. „Danke für die Transparenz. Ich bin in deinem Alter, habe Lungenkrebs. Es hilft zu sehen, dass andere die gleichen Kämpfe durchmachen“, schreibt etwa eine Person.

Auch zahlreiche Prominente kommentieren die Bilder und Videos. „Buffy“-Star Sarah Michelle Gellar schreibt etwa: „Du bist eine wahre Kämpferin“. Schauspielerin Selma Blair kommentiert: „Das ist immer noch eine Menge zu bewältigen. Und ich wünsche dir, dass dich der Frieden in solchen Schreckensmomenten findet. Wir sind immer an deiner Seite“.