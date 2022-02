Henry Rodriguez hat ein fragwürdiges Style-Vorbild. Er möchte nämlich aussehen wie der Marvel-Bösewicht Red Skull. Dafür lässt er sich nicht nur den Kopf tätowieren, sondern auch sein Gesicht chirurgisch verändern.

Mehr als 36.000 Euro hat er dafür mittlerweile investiert!

Mann will wie Marvel Bösewicht aussehen

Eigentlich hat Henry Rodriguez ein ganz normales Leben in Venezuela. Der 42-jährige Vater verdient sein Geld als Tattoo-Künstler und ist in seiner Freizeit begeisterter Marvel-Fan. „Seit meiner Kindheit mochte ich schon immer alles, was anders und extrovertiert war, und ich bin ein Comic-Fanatiker und liebe das Marvel-Universum“, sagt er.

Doch während andere sich Merchandise ihrer liebsten Figuren kaufen oder Plakate von ihnen an die Wand hängen, geht Henry einen Schritt weiter. Er will genau so aussehen, wie sein Marvel-Idol.

Und dieses ist ganz schön außergewöhnlich. Denn sein Vorbild ist nicht der heldenhafte Captain America oder der ultrareiche Iron Man, sondern der Marvel-Bösewicht Red Skull.

Dieser taucht in den Marvel Filmen erstmals in „Captain America: The First Avenger“ auf und ist ein Nazi-Agent und Leiter von HYDRA, der gegen Captain America kämpft. Besonders auffällig ist Red Skull durch sein Aussehen. Wie der Name schon vermuten lässt hat er einen roten Kopf, ein deformiertes Gesicht und keine Nase. Nicht gerade ein Anblick, den viele als schön bezeichnen würden.

Operationen und Amputationen für Marvel-Bösewicht-Look

Doch für Henry hat der Marvel-Bösewicht das perfekte Aussehen. Denn 2012 beschließt er, sein Aussehen komplett zu verändern und an das des Marvel-Bösewichtes anzupassen. Konkret bedeutet das einige Schönheitsoperationen, Tattoos und Implantate. In den darauffolgenden Jahren investiert der Venezolaner rund 36.000 Euro in seine Körpermodifikation.

Als ersten Schritt lässt sich Henry die Augen schwarz tätowieren, dann folgen zahlreiche Operationen, eine Spaltung der Zunge und das Implantieren von Hörnern, um die Kopfform des Red Skull zu imitieren. Schließlich lässt sich Henry auch das gesamte Gesicht rot tätowieren, die Ohrläppchen sowie die Nase entfernen. Seine Transformation dokumentiert er auf Instagram, wo er immer wieder Updates teilt.

„Ich fühle mich wohl mit mir selbst. Das ist das Wichtigste.“

Eines ist ihm bei seiner Verwandlung allerdings sehr wichtig. Obwohl er den Look von Red Skull bewundert, identifiziert er sich nur bis zu einem gewissen Grad mit der Figur. „Ich habe das Gefühl, dass es Ähnlichkeiten zwischen dieser Figur und mir gibt, was die Persönlichkeit und die Einstellung angeht“, sagt er. „Es ist wichtig zu sagen, dass das einzige, was ich nicht mit ihm gemeinsam habe, seine Nazi-Ideologie ist.“

Mehr als 130 Stunden hat Henry bis heute in seine extreme Transformation gesteckt. Seiner Meinung nach eine gute Investition! „Ich wollte mich in diese fantastische Comicfigur verwandeln, die ich schon als Kind bewundert habe“, erklärt er. „Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, so zu sein, wie ich jetzt bin, und ich fühle mich wohl mit mir selbst. Das ist das Wichtigste.“