Es liegen Frühlingsgefühle in der Luft! Wir können es alle kaum noch erwarten, bis die Temperaturen wieder steigen und wir endlich wieder gemütlich mit einem Spritzer in der Hand draußen in der Sonne sitzen können. Den Sprudel sollten diese drei Sternzeichen ab dann aber lieber weglassen, denn im März erwartet sie eine freudige Überraschung. Sie werden nämlich schwanger!

Diese drei Tierkreiszeichen schweben bald im Mutterglück!

Löwe

2021 ist definitiv das Jahr der Liebe für den Löwen. Schon zu Beginn des Jahres erlebt er ein Hoch nach dem anderen und das geht auch im Frühling so weiter. Gleich im März kommt sein Liebesglück zum Höhepunkt und wird durch eine ziemlich frohe Botschaft gekrönt: Löwen-Frauen, die bereit für die Familienplanung und den nächsten Schritt sind, werden nämlich schwanger! Schöner könnte dieses Jahr nicht starten. Das wird ein Sommer voller Glücksmomente und positiver Erlebnisse für dieses Sternzeichen.

Jungfrau

Auch die Jungfrau darf sich im März über einen ganz besonderen Moment freuen. Denn auch sie erfährt, dass das mit der Kinderplanung nun endlich geklappt hat. Dieses Sternzeichen stellt die Familie über alles und kann es kaum noch erwarten, endlich selbst eine zu gründen. 2021 ist es für sie endlich so weit und sie kann sich voll und ganz auf ihre neue Rolle als Mutter einlassen. Mit dem richtigen Partner an ihrer Seite wird dieser neue Lebensabschnitt einfach wunderschön.

Schütze

Eigentlich gilt der Schütze als sehr freiheitsliebendes Sternzeichen, das sich ungern binden will und lieber alleine bleibt. Doch hat er erstmal diese eine Person gefunden, die ihn völlig von den Socken reißt, dann ist auch er bereit dazu, sesshaft zu werden und ein neues Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen. 2021 sind die vergebenen Schützen nun auch bereit, den nächsten Schritt zu wagen und sich in die Kinderplanung zu stürzen. Und das geht bei manchen schneller als gedacht. Denn schon im März gibt es Baby-News und das Glück dieses Sternzeichens ist perfekt!