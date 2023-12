Wir befinden uns inmitten der kraftvollen Steinbock-Saison. Auf einige Sternzeichen hat diese Zeit größere Auswirkungen, als auf andere. Was das konkret bedeutet, verraten wir euch hier.

Besonders für ein Tierkreiszeichen könnten die nächsten Wochen turbulent werden.

Stier

Ohje: Der Stier sollte sich warm anziehen, denn er beendet das alte Jahr mit einigen unliebsamen Turbulenzen. Der Planet Merkur ist bereits seit viel zu vielen Tagen rückläufig. Für das Tierkreiszeichen bedeutet das: Es wird aktuell vom Pech verfolgt. Rein gar nichts scheint so zu funktionieren, wie es sollte. Durch das Temperament der Steinbock-Saison stauen sich zudem noch einige Konflikte auf, die sich natürlich genau in der Zeit zwischen den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel entladen. Wann denn auch sonst?! Doch Kopf hoch, liebe Stiere. Alles hat ein Ende, so auch diese mühsame Phase. Ein bisschen durchhalten ist noch gefragt!

Zwillinge

Zwillinge sind aktuell vom Optimismus gepackt. Das liegt nicht nur daran, dass sie während der Feiertage Kraft im Kreise ihrer Liebsten schöpfen und mit vielen neuen Impulsen ins neue Jahr starten. Die Tage werden auch endlich wieder länger! Die Laune des Sternzeichens verbessert sich dadurch immens und es ist motiviert, Berge zu versetzen. Gemischt mit der Energie, die durch die Steinbock-Saison durch den Körper der Zwillinge fließt, wollen sie nun unheimlich viel erreichen und sind auch der festen Überzeugung, dass sie es locker schaffen können. Aufgeben steht für sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zur Debatte.

Steinbock

Für Steinböcke ist klar: Sie wollen etwas für die Ewigkeit erschaffen. In ihrer starken Saison fühlen sie sich auch mehr als bereit dazu, Momente zu kreieren, die sie und teilweise auch ihr Umfeld nicht so schnell wieder vergessen werden. Aber nicht nur das: Das Tierkreiszeichen strebt außerdem nach Exzellenz, die ihn dazu bringt, über sich hinauszuwachsen. Etwas Neues lernen? Länder bereisen, die bisher eher unter dem Radar waren? Und Dinge tun, womit wirklich niemand rechnet? Go for it! Jetzt ist die Zeit gekommen, um seine eigenen Grenzen etwas auszudehnen und Ungeahntes in sein Leben zu lassen.