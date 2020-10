Am Abend vorkochen für das Mittagessen am nächsten Tag ist zu anstrengend? Diese Kartoffel-Tarte mit Gurkensalat ist schnell erledigt und schmeckt auch am nächsten Tag noch köstlich.

Die klassische Wurstsemmel aus dem Supermarkt ist inzwischen einfach zu langweilig geworden. Stattdessen solltest du am Vorabend einfach etwas kochen was schnell geht und super schmeckt – wie eine Kartoffel-Tarte! Und so gehts:

Zutaten

2-4 EL Öl

650 g Kartoffeln

1 Paprika

6 Eier

Salz, Pfeffer

200 g Käse deiner Wahl

1 Sauerrahm oder Joghurt

2 Salatgurken

2 kleines Bund Dill

Zubereitung

Für die Tarte Backofen vorheizen (Umluft: 230 °C). Anschließend die Kartoffeln kochen bis sie bissfest sind.





1–2 EL Öl in einer großen ofenfesten Pfanne erhitzen. Kartoffeln schälen, in Scheiben schneiden und in der Pfanne ­unter Wenden anbraten.





Paprika grob hacken und zugeben.





Die Eier verquirlen, kräftig mit Salz und Pfeffer würzen und in die Pfanne gießen.





Käse in Scheiben schneiden und auf den Kartoffeln verteilen.





Im vorgeheizten Ofen ca. 10 Minuten backen.

Für den Salat inzwischen Gurke waschen, der Länge nach vierteln und in Stücke schneiden. Dill waschen, trocken schütteln und abzupfen. Sauerrahm, Gurke und Dill mischen, evtl. mit Salz und Pfeffer würzen.





Die Tarte aus dem Ofen nehmen und aus der Pfanne stürzen. Und schon ist das perfekte Mittagessen für den nächsten Tag fertig.

Tipp: Die Tarte kann man auch wunderbar kalt genießen, wenn es in der Arbeit oder Schule keine Möglichkeit gibt sie zu wärmen.