Um das Coronavirus weiterhin einzudämmen, hat sich die russische Regierung nun dazu entschieden gröbere Maßnahmen zu setzen.

So sollen in Russland kommende Woche sämtliche Cafés und Restaurants geschlossen bleiben. Lieferdienste sind von dieser Regelung allerdings ausgenommen.

Russland setzt neue Maßnahmen gegen das Coronavirus

Damit sich das Coronavirus nicht noch weiter ausbreitet, wird es in Russland kommende Woche zu großen Maßnahmen kommen. Denn die Regierung hat sich nun dazu entschieden Cafés und Restaurants vorerst eine Woche lang zu schließen. Laut dem russischen Ministerpräsidenten Michail Mischustin seien Lieferdienste allerdings von dieser Regelung ausgenommen. Auch Supermärkte und Apotheken haben weiterhin geöffnet. Wie Wladimir Putin am 25. März in einer TV-Rede ankündigte, seien Bürger kommende Woche dazu verpflichtet nicht in die Arbeit zu gehen.

Vor allem Personen über 65 Jahre, sowie Menschen mit Vorerkrankungen wurden von Russlands Präsidenten dazu aufgerufen, das Eigenheim nicht zu verlassen. Denn nur so könne die weitere Verbreitung von Covid-19 reduziert werden. Ab heute (27. März) kommt es in Russland zudem zu einer kompletten Stilllegung des Flugverkehrs.

Russland: 658 Corona-Infizierte

In Russland ist die Zahl der Personen, die bereits an Covid-19 erkrankten, noch recht überschaubar. So sind aktuell 658 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (Stand: 25. März). Bei drei Todesopfern konnte zudem bisher eine Infizierung des Virus nachgewiesen werden.