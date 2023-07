Vor gerade einmal einem Monat gaben Dylan Sprouse und Barbara Palvin bekannt, dass sie verlobt sind. Wie zahlreiche US-Medien jetzt berichten, gehen sie jetzt schon den nächsten Schritt. Denn Fotos sollen beweisen, dass die beiden schon geheiratet haben.

Das Paar wurde kürzlich in vielsagenden Outfits gesehen.

Dylan Sprouse und Barbara Palvin in Ungarn gesichtet

Schauspieler Dylan Sprouse und Model Barbara Palvin machen kein Geheimnis aus ihrer Beziehung; allzu tiefe Einblicke in ihr Privatleben wollen sie aber nicht geben. Denn obwohl die beiden seit 2018 ein Paar sein sollen und immer wieder gemeinsam auf Events erscheinen, zeigen sie sich vor allem in den Sozialen Medien eher privater und zurückhaltender. Dylan postet kaum auf seinen Kanälen während Barbara hin und wieder Einblicke in ihre Beziehung mit ihren mehr als 19 Millionen Follower:innen teilt.

Einer dieser Momente war etwa die Verlobung der beiden, die Barbara im Juni 2023 auf Instagram verkündete. Fans und Follower:innen waren begeistert und freuten sich für das Paar. Die Verlobung habe bereits im September 2022 stattgefunden, erklärte das Paar wenig später. Mit der Verkündung wollten die beiden aber einfach noch ein bisschen warten. Und wie sich herausstellt, gibt es jetzt auch schon den nächsten Grund zu feiern. Denn nur einen Monat nach der Verkündung ist wieder Anlass für Euphorie!

Fotos zeigen Bruatkleid

Wie zahlreiche US-Medien – darunter auch „People“ – berichten, haben die beiden nämlich sogar schon geheiratet! Das lokale Medium „Bors Online“ hat die beiden am Wochenende in Barbaras Heimatort in Ungarn gesichtet. Und zwar in einem ziemlich eindeutigen Outfit. Denn Barbara trug ein bodenlanges weißes Kleid mit Schleier und Handschuhen. Das Paar wurde in dem Dorf in der Nähe von Budapest gesichtet, als sie offenbar gerade auf dem Weg zur Zeremonie waren. Außerdem heißt es in dem Bericht, dass die gesamte Hochzeitsgesellschaft gesichtet wurde.

Scheinbar bestätigt wurde diese angebliche Hochzeit dann noch durch Ari Fournier. Sie ist die Freundin von Cole Sprouse – Dylans Zwillingsbruder. In ihrer Instagram-Story teilte sie zuletzt Bilder aus Budapest und ein Foto mit dem Titel „Family Field Trip“, auf dem auch Cole zu sehen war. Eine offizielle Bestätigung durch das Paar gab es bisher aber noch nicht.