Die Hitzewelle hat Europa weiter fest im Griff und sorgt für neue Rekorde. Vor allem im Mittelmeer-Raum werden in den kommenden Tagen besonders hohe Temperaturen erwartet. So soll es in Sizilien etwa bis zu 48 Grad bekommen.

Auch in Österreich bleibt es weiterhin heiß. Zudem gibt es auch Gewitter-Warnungen.

Höhepunkt der Hitzewelle in Südeuropa erwartet

In Europa klettern die Temperaturen weiter nach oben und sorgen vor allem im Mittelmeer-Raum für neue Hitzerekorde. Experten sprechen von der bisher heftigsten Hitzewelle des Sommers und Behörden mehrerer Länder warnen die Bevölkerung vor den heftigen Temperaturanstiegen. Vor allem in Italien werden in den kommenden Tagen hohe Werte erwartet. So soll es etwa auf den italienischen Inseln Sizilien und Sardinien bis zu 48 Grad bekommen. Generell gibt es in vielen Städten Italiens gerade Hitzewarnungen. Der Bevölkerung wird geraten, die Sonne zwischen 11 und 18 Uhr zu meiden.

Auch einige Regionen Spaniens melden aktuell Temperaturrekorde. Alarmstufe rot herrscht dort zurzeit auf den Balearen, sowie in den Regionen Katalonien und Aragonien. Griechenland kämpft ebenfalls mit Temperaturen über 40 Grad. In Athen hat die Akropolis deshalb zu Mittag sogar geschlossen, um Hitzeschläge zu vermeiden. Und auch die Türkei und Bulgarien sind von der Hitzewelle betroffen. Neben der gesundheitlichen Gefahr, insbesondere für ältere Menschen, steigt in vielen Ländern durch die Hitze und die damit einhergehende Trockenheit auch die Gefahr für Waldbrände.

Doch nicht nur in Europa, sondern auch in Teilen Chinas macht die extreme Hitze zurzeit zu schaffen. Im Nordwesten des Landes wurden am Montag sogar 52,2 Grad gemessen.

Gewitter-Warnung in Österreich

Auch in Österreich ist die Hitze seit dem Wochenende wieder da. Vor allem im Süden und Osten des Landes klettern die Temperaturen weiter nach oben – auch am kommenden Wochenende. Im Westen sorgt eine Kaltfront für etwas Abkühlung. Gleichzeitig gibt es aber auch Gewitter-Warnungen für Teile des Landes. Am Dienstag und in der Nacht auf Mittwoch sind laut ZAMG im Großteil Österreichs Gewitter möglich. Sogar von Hagel ist die Rede. Erst am Montag sorgten heftige Gewitter in Kärnten und im Burgenland für extreme Schäden und unzählige Feuerwehreinsätze.