Vogue-Chefin Anna Wintour und ihr Ehemann Shelby Bryan sollen sich nach 16 gemeinsamen Jahren getrennt haben. Warum es zu dem Liebes-Aus kam, ist nicht bekannt.

Bisher hat sich die 70-Jährige bezüglich ihres Privatlebens sehr bedeckt verhalten.

Liebes-Aus bei Anna Wintour

Über das Liebesleben von Vogue-Chefin und Stil-Ikone Anna Wintour ist nie sonderlich viel an die Öffentlichkeit geraten. Doch jetzt ist die Katze aus dem Sack: Denn die 70-Jährige und ihr Ehemann Shelby Bryan (74) sollen sich getrennt haben, wie die US-Klatsch-Seite Page Six schreibt. Und das nach 16 Jahren Ehe. Ein Paar sind die beiden übrigens schon seit mehr als 20 Jahren. Die Gründe für die Trennung und ob sich die beiden nun auch scheiden lassen, sind nicht bekannt.

Doch es kursierten Gerüchte, dass Shelby mit seiner Ex-Frau Katherine Bryan angebandelt hätte, mit der er auch mehrere gemeinsame Kinder hat. Eine unbekannte Quelle soll dies aber bereits dementiert haben, die beiden seien lediglich gute Freunde, nachdem sie eine gemeinsame Vergangenheit und Kinder haben.

Kriselt es schon länger?

Wie lange die beiden schon über eine Trennung nachdenken, steht nicht fest. Doch ein Insider behaupte, dass es schon länger zwischen Anna und Shelby kriseln würde. Zudem sei es schon recht lange her, dass man sie zusammen in der Öffentlichkeit gesehen hat. Der Telecom-Millionär Shelby soll sich zurzeit in seiner Heimat Texas aufhalten. Bisher haben sich die beiden noch nicht zu den Trennungsgerüchten geäußert.