Manchmal möchte der Körper einfach nicht so richtig aufwachen. Das wirkt sich dann meistens auf die Haut aus. Aber mit ein paar Tricks schaffst du es, trotz Müdigkeit fit auszusehen.

Diese sieben Beauty-Tipps und Produkte helfen gegen müde Haut:

1. Augenringe beseitigen

In der Früh gequält aus dem Bett steigen und dann der Blick in den Spiegel – diese Verzweiflung kennen wir wohl alle. Und was ist das wohl auffallendste Merkmal für Müdigkeit? Augenringe! Aber dagegen kann man natürlich was machen. Denn entweder man beugt Augenringen schon am Abend vor, indem man sich selbst eine Gesichtsmaske aus Kurkuma, die besonders viel Feuchtigkeit spendet. Oder man benutzt die Hydro Boost 2-in-1 Hydrogel Tuch Augenmaske von Neutrogena. Denn diese Augenmaske spendet nicht nur Feuchtigkeit, sondern sorgt auch noch für den gewissen Frischekick am Morgen. Erhältlich bei dm um 2,95 Euro.

2. Abgestorbene Hautzellen entfernen

Müdigkeit der Haut erkennt man am besten durch abgestorbene Hautzellen, die einen besonders müde wirken lassen. Um das zu vermeiden, sollte man regelmäßig seine Haut mit einem Peeling oder Gesichtswasser pflegen. Dafür eignet sich das Superfood Schwarze Johannisbeere Gelee Peeling von Elemis perfekt. Denn es reinigt die Haut und entfernt die abgestorbenen Hautzellen. Nach diesem Peeling sieht einfach jedes Gesicht fit aus. Erhältlich im Elemis-Onlineshop oder bei Dear Skin um 36,20 Euro.

3. Augenringe und Rötungen überdecken

Wenn die Müdigkeit aus dem Gesicht aber trotz Peeling und Creme einfach nicht mehr verschwinden möchte, dann hilft nur noch eines: Überschminken! Dabei ist es besonders wichtig, die nervigen Augenringe und leichten Rötungen zu überdecken. Dafür eignet sich der Wake up and Shine Concealer von Manhattan. Erhältlich bei dm um 2,68 Euro.

4. Den ganzen Tag frisch aussehen

Wichtig ist auch, dass die Haut nicht nur in der Früh fit und vital aussieht, sondern auch den ganzen Tag so bleibt. Das ist aber gar nicht so leicht. Dafür ist der All Nighter Makeup Setting Spray von Urban Decay genau das Richtige. Denn er sorgt dafür, dass das Make-up den ganzen Tag hält und pflegt gleichzeitig mit einer Kombination aus Mineralstoffen die müde Haut. Erhältlich bei Douglas um 32,95 Euro.

5. Frischekick für den ganzen Körper

Aber nicht nur das Gesicht sollte immer frisch und munter aussehen. Die Haut am ganzen Körper braucht hin und wieder einen kleinen Muntermacher. Und nachdem Kaffee der Haut nicht ausreicht, gibt es dafür den Dirty Body Spray von LUSH. Dieser Body-Spray kühlt die Haut und ist ein wahres Wundermittel im Kampf gegen die Müdigkeit. Erhältlich im LUSH-Onlineshop um 25 Euro.

6. Vorsorge ist besser als Nachsorge

Wer schon am Abend davor weiß, dass das Gesicht am nächsten Tag müde aussehen wird, der sollte auch schon im Vorhinein etwas dagegen unternehmen. Denn Vorsorge ist besser und effektiver, als im Nachhinein etwas auszubessern. Deshalb ist das Acivating Night Serum von Dr. Kitzinger die perfekte Hautpflege gegen Müdigkeit. Dieses Serum schenkt der Haut wieder neue Energie. Erhältlich um 77,90 Euro im Dr. Kitzinger-Onlineshop.

7. Richtiges Duschen gegen müde Haut

Auch die richtige Pflege beim Duschen ist besonders wichtig, damit die Haut fit und munter aussieht. Dafür solltest du besonders Feuchtigkeits-Duschgels benutzen, denn sie aktivieren die Hautzellen. Ein Tipp dafür ist auch das Cool Cucumber Duschgel von The Body Shop. Erhältlich im TheBodyShop-Onlineshop um 8 Euro.