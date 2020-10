View this post on Instagram

Von ganzem Herzen ein Danke an euch, für all diese wundervollen Nachrichten und Glückwünsche. Einen besonderen Dank möchte ich all den Menschen widmen, die mich das letzte Jahr begleitet haben – Meine Familie, meine Freunde und auch mein Management. Die mit mir gelacht und geweint haben und mir mein Lächeln zurück gebracht haben. Danke für jeden Tag an dem Ihr mir geholfen habt wieder aufzustehen. Danke dass Ihr bedingungslos ehrlich zu mir seid und mir immer wieder Mut zusprecht. Danke, dass Ihr mir immer wieder zeigt, was im Leben wirklich zählt und mich daran erinnert, mich nicht von Kleinigkeiten unterkriegen zu lassen. Die Zeit mit euch, sie ist so unbezahlbar! Danke für die gute Laune, euer offenes Ohr und eure Herzlichkeit. Für die tollen Ideen, für fantastische Momente und diese schöne Zeit. ❤️ #love #family #birthdaygirl #friends #ootd