Seine Jacke, Handy oder gar den Haustürschlüssel im Uber liegenzulassen, ist ärgerlich, doch nicht unbedingt außergewöhnlich. Aber habt ihr schon mal gehört, dass jemand sein Haustier im Taxi vergisst? Oder Sexspielzeug zurücklässt? Jaaaa, auch das kommt vor!

Hier sind die schrägsten Dinge, die Menschen schon mal in einem Uber vergessen haben.

Lost & Found: Schräge Dinge, die Menschen im Uber vergessen

Bei Uber-Fahrten werden jeden Tag tausende Gegenstände vergessen – und dabei werden auch oft die ein oder anderen ziemlich schrägen Sachen zurückgelassen. Der Uber Lost & Found Index hat die skurrilsten Dinge zusammengefasst und zeigt die weltweiten Trends der verrücktesten Gegenstände, die Fahrgäste vergessen:

Haustiere

Haustierbesitzer nehmen ihre Lieblinge gerne mal mit auf Reisen … und vergessen sie dann offenbar manchmal einfach im Uber! Fahrgäste haben laut dem Lost & Found Index schon so einige Lebewesen im Auto vergessen, darunter Hunde, Schildkröten, Hamster und sogar eine Ratte! Aber keine Sorge: alle Haustiere wurden sicher wieder mit ihren BesitzerInnen zusammengebracht.

Sextoys

Warum?! Das haben wir uns auch gefragt, als wir gelesen haben, dass offenbar auch ziemlich private Gegenstände zurückgelassen werden. Neben einer Packung Unterwäsche oder Kondomen wurden nämlich auch schon des Öfteren vergessene Sexspielzeuge im Fahrzeug gefunden. Klingt wohl nach einer ziemlich verrückten Partynacht …

Gras

Nein, wir meinen nicht Gras von der Wiese, sondern tatsächlich die berauschende Alternative. Von Tüten mit Gras bis hin zu Pre-Rolls und Pens – sowohl für medizinische als auch für Freizeitzwecke – hat Uber weltweit einen hohen Anstieg an vergessenen Cannabis-Waren erlebt.

Zauberstäbe

Da liegt Magie in der Luft … oder wohl eher im Auto! Zu den am häufigsten vergessenen Gegenständen zählen offenbar auch magische Utensilien. Laut Uber gab’s in diesem Jahr einen großen Anstieg an Gegenständen aus den Welten von Disney und Harry Potter. Besonders Minnie Mouse-Ohren, Lichtschwerter, Disney Magic Bands und natürlich auch Zauberstäbe!

Spielekonsolen

Fahrgäste, die ihre Gaming-Gadgets vergessen, müssen wohl ziemlich müde gewesen sein, anders können wir uns das nicht erklären. Die Nintendo Switch war in diesem Jahr mit mehr als 70 verlorenen Switch-Geräten die Nummer 1 unter den verlorenen Spielekonsolen.

Zahnprothesen

Klingt komisch, kommt offenbar aber tatsächlich vor. Falsche Zahnprothesen und Zähne nehmen weiterhin den größten Anteil an den verlorenen Gegenständen in Uber-Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr ein.

Das Gute bei Fahrten im Uber: wer Dinge im Fahrzeug vergisst, der kann sie meist ganz easy wieder zurückbekommen. Über die App kann man den Fahrer kontaktieren und so seine vergessenen Gegenstände wiederbekommen.