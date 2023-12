Kuschel-Fans aufgepasst! Wir haben die perfekten Geschenke für euch oder alle Personen, denen ihr in diesem Jahr etwas Kuscheliges unter den Weihnachtsbaum legen wollt.

Hier sind unsere liebsten cozy Weihnachtsgeschenke!

1. Handschuhe von Iris von Arnim

Stylisch aussehen, ohne dabei zu frieren? Könnt ihr haben! Mit den hübschen Fäustlingen von Iris von Arnim seid ihr absolut im Trend und haltet dabei auch noch eure Fingerchen warm. Die Handschuhe aus Kaschmir und Wolle gibt es in mehreren Farben. Erhältlich online – aktuell im Sale, um 123 Euro!

2. Pyjama für Hunde von TK Maxx

Wenn sich am Weihnachtsmorgen alle im kuscheligen Pyjama am Frühstückstisch versammeln, sollten Vierbeiner das auch tun! Etwa im cuten Elfen-Pyjama von TK Maxx, in passenden Weihnachtsfarben. Zu kaufen im Store, für 7,99 Euro.

3. Wärmeflasche von Tchibo

Frostbeulen dürfen sich freuen! Denn Tchibo hat die Lösung gefunden, wie Füße immer warm bleiben – vorausgesetzt, man hat es sich zu Hause nach einer ausgiebigen Runde am Glühweinstand gemütlich gemacht. Denn die flauschige Wärmeflasche, die so konzipiert ist, dass sich auch die Füße darin aufwärmen lassen, macht bestimmt viele Menschen glücklich. Erhältlich in allen Tchibo-Filialen und online, um 17,99 Euro.

4. Handtücher von Society Limonta

Auch im Badezimmer kann es nicht schaden, mit kuschelweichen Handtüchern ausgestattet zu sein. Die italienische Qualitätsmarke Society Limonta hat eine große Auswahl an soften Badetextilien. Erhältlich in ausgewählten Stores und online, ab 12 Euro.

5. Pullover von Falconeri

Trendige Pullover für Kuschel-Fans gibt es bei Falconeri. Passend zur Saison aktuell auch im Weihnachtslook. Etwa der ultrasofte Pulli aus norwegischem Jacquard-Kaschmir. Erhältlich online, für 299 Euro im Sale!

6. Stiefel von Moon Boot

Stiefel im angesagten Y2K-Look? Da seid ihr bei der Marke Moon Boot genau richtig. Denn bei diesen kuscheligen Schuhen, können wir uns sicher sein, dass sie uns bei wirklich jeder Wetterlage warm halten. Die Version Moon Boot Icon mit Fake-Fur ist für 265 Euro über Zalando erhältlich.

7. Winterliche Duftkerze von Trudon

Was wäre die cozy Season ohne passende Düfte? Kuschel-Fans wissen genau, was jetzt kommt: Duftkerzen! Zum Beispiel in der limitierten Astral Holiday Kollektion von Trudon. Die Variante „Fir“ duftet etwa nach Tannenbaum, mit einem Hauch von Myrrhe und Weihrauch. Online zu bestellen ab 103 Euro.

8. Balaklava von Holzweiler

Wer sich gerne an kälteren Orten aufhält, sollte darauf achten, dass der Kopf schön warm bleibt. Mit der Balaklava aus Alpakawolle von Holzweiler bleibt ihr mit Sicherheit warm und cozy. Für 170 Euro über Zalando erhältlich.