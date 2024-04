Mental gesehen mussten die Kandidat:innen bei GNTM in dieser Woche so einiges aushalten. Von einem knallharten Medientraining über bewertende Blicke von Stardesigner Kilian Kerner bis hin zu ungeduldigen Worten von Fotograf Yu Tsai war alles mit dabei. Verwirrung um einen angeblichen Urlaubsflirt, ein Riesendrama sowie eine große Überraschung gab es auch noch.

Hier findet ihr alles, was ihr über Folge neun wissen müsst.

Liebesdrama und Streit beim Medientraining

Woche zwei in Los Angeles startet mit dem Geburtstag von Kandidat Armin. Die Models lassen ihren Mitstreiter hochleben, auch wenn sie sich nicht sicher sind, wie alt er geworden ist. 27? 26? Oder doch 28? Ganz egal, Hauptsache es wird ordentlich gefeiert! Und zwar mit Seifenblasen und Tröten … ja, richtig gelesen. Schampus und Kuchen haben im GNTM-Universum offenbar keinen Platz, Partys im Kindergeburtstagsstyle wohl eher schon.

Armins Wunsch zu seinem Birthday? Er möchte etwas „Aufregendes“ erleben, etwas, mit „viel Adrenalin“. Also wenn ein Presseteaching mit Deutschlands härtester Journalistin für ihn dazu zählt, dann ist Armins Wunsch wohl in Erfüllung gegangen. Die verbliebenen Models sollen nämlich auf die harte Realität vorbereitet werden. Denn was ihnen blüht, wenn die Show vorbei ist, ist unbändiger Ruhm. Zumindest für die ersten zwei Monate, bevor sie ohnehin wieder in Vergessenheit geraten. Aber hier gilt: Vorbereitung ist das halbe Leben! Deshalb schreitet Journalistin Claudia von Brauchitsch zur Hilfe.

Zur Erinnerung: Von Brauchitsch hat es in der Vergangenheit geschafft, auch die allerhärteste Nuss unter den Kandidatinnen zu knacken. Wird ihr das diesmal auch gelingen? Wer wird einknicken? Und wer wird den tricky Fragen der Journalistin standhalten? Eine dieser super schwierigen Fragen war zum Beispiel, als Claudia von den Boys wissen wollte, was das Interessanteste an ihnen sei. Eine der Antworten: „Hi, ich bin Aldin, 22 Jahre alt und komme aus München“. Ok, cool!

Dann wird’s aber tatsächlich interessant: Dominic sollte den Tea spillen und berichten, ob zwischen irgendwelchen Models etwas läuft, nachdem in dieser Staffel erstmals Männer und Frauen antreten. Er überlegt nicht lange und verrät gleich mal, dass Armin und Jana während der Zeit auf Teneriffa angebandelt haben, es sich dabei jedoch nur um einen kleinen Urlaubsflirt gehandelt habe. Das sitzt: Claudia von Brauchitsch spitzt die Ohren und hakt sowohl bei Jana als auch bei Armin nach. Während Jana erstmal gar nicht weiß, wovon wir hier überhaupt sprechen, winkt auch Armin ab und betitelt seine „Romanze“ mit Jana lediglich als „zwei Personen, die sich gut verstehen“.

„Ich will mit ihm nichts mehr zutun haben“

Fettnäpfchen Nr. 1 für Kandidat Dominic. Dann tritt er auch schon ins nächste Häufchen, als er von der Journalistin über seinen Mitstreiter Aldin ausgefragt wird, der, wie wir ja wissen, bereits einiges an Modelerfahrung gesammelt hat. „Ich glaube, Aldin achtet immer sehr auf Perfektion. Er achtet viel auf sich, was kein Problem ist. Ich glaube, er könnte sich ein bisschen mehr auf sich selbst konzentrieren. Er könnte mehr an sich selbst glauben, dann brauchte er nicht so viel an sich selbst machen“, stammelt Dominic.

Von Brauchitsch bringt es dann auf den Punkt: „Ich habe überhaupt nicht verstanden, was du mir gesagt hast.“ Als Dominic mitbekommt, dass seine Aussagen für Verwirrung gesorgt haben, entschuldigt er sich bei Aldin. Doch der hat offenbar keinen Bock auf eine Rechtfertigung und setzt harte Maßnahmen: „Er ist eine Person, die gerne provoziert. Ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben“, so Aldin im Einzelinterview. Um auch Dominic unmissverständlich klar zu machen, dass jetzt erstmal Funkstille herrscht, fügt er noch hinzu: „Ich hasse dich nicht, ich hab auch kein Problem mit dir, du existierst für mich einfach nur und wir werden nicht mehr bonden“.

Also Dominic würde ich meine Geheimnisse ja nicht anvertrauen #gntm pic.twitter.com/jgaKw0G7jt — juli ✨⁷⁷₁₂₇ (@yayayuchan) April 11, 2024

Hidden Casting mit Kilian Kerner

Nach dem wohl ersten Konflikt dieser Staffel geht es für die Models zu einen angeblichen Catwalk-Teaching. Zur Unterstützung steht ihnen Stardesigner Kilian Kerner zur Seite, der jedoch einen Hintergedanken hat! Denn für ihn ist das Training eigentlich ein Hidden Casting für eine ganz besondere Show: Sein 20-jähriges Jubiläum als Designer. „Das ist die wichtigste Show meines Lebens“, verrät Kilian. Am Ende der Woche sucht er sich deshalb zwei Models aus, die ihn am meisten überzeugen konnten.

Doch zuerst sollen die Kandidat:innen vor dem Designer ihren besten Walk hinlegen. Nur wenige konnten Kilian wirklich überzeugen. Einer hat ihn dann aber richtig umgehauen: Publikumsliebling Linus, der im Netz bereits als geheimer Favorit (und als super hottes Harry-Potter-Lookalike) gilt. Anfangs war Kilian nicht sonderlich hoffnungsvoll, bis Linus dann zum Walk angesetzt hat. „Ich bin ehrlich zu dir. Als ich dich gesehen habe, dachte ich: ‚Dem armen jungen Mann muss ich heute sagen, dass er überhaupt kein Model ist.‘ Aber du bist ein Model. Sensationell. Das kann man nicht besser machen“, gesteht ihm der Designer.

stell dich bitte hinten an ja #gntm pic.twitter.com/puc2ybB0LA — michi mag brot (@frauwassersuppe) April 11, 2024

Den Job bekommt er am Ende aber trotzdem nicht. Am meisten überzeugen konnten offenbar Kandidatin Lea und Jermaine. Beide werden Teil der Jubiläumskampagne von Kilian Kerner sein.

Kurztrip nach Tokio

Für das Fotoshooting geht es für die Models diesmal nach Tokio. Also fast. Vielmehr besuchen sie ein Set, auf dem „authentische Hotspots in Tokio“ aufgebaut sind. In Zweierteams haben die Kandidat:innen jeweils fünf Minuten Zeit, um ihr Bestes zu geben. Dass Starfotograf Yu Tsai, der nicht gerade für seine sanfte Art bekannt ist, hinter der Linse steht, macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Dementsprechend hart fallen auch seine Kommentare aus.

Eyooo Yu Tsai UND das Presseteaching ist echt die Höchststrafe als Kandidat hahaha #gntm — Sophia🧸 (@0_ISophiaI_0) April 4, 2024

„Ich sehe gerade keine Models vor mir. Ihr albert nur etwas herum und nehmt das Shooting nicht ernst. Jetzt gerade verschwendet ihr meine Zeit“, ruft Yu Tsai etwa Xenia und Jana entgegen. Auch die Perfomance von Jermaine und Aldin überzeugt ihn scheinbar nicht: „Boring!“ brüllt der Fotograf. Selbst Heidi Klum zeigt sich teilweise enttäuscht über die fehlende Kreativität ihrer Models. Ihre Konsequenz: gar keine! Denn auch in dieser Woche fliegt niemand raus.

Dafür müssen die sechs Schwächsten (Nuri, Stella, Jana, Felix, Dominik und Yusupha) kommende Woche bei einem Special-Catwalk retten, was noch zu retten ist. Oder wie Kilian Kerner es formuliert: „Lauft um euer Leben!“

Die 19. Staffel von „GNTM“ läuft jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.