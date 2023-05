Der Muttertag naht! Höchste Zeit also, uns ein paar Gedanken darüber zu machen, womit wir unseren Mamis in diesem Jahr eine besonders große Freude machen können. Hier findet ihr ein paar Geschenkideen, die den 14. Mai zu einem echten Highlight machen.

Denn mit diesen Überraschungen kann man besonders gut „danke“ sagen!

1. Frühlingshaftes Parfum

Das ikonische Parfum von Carolina Herrera kommt passend zum Muttertag nicht nur in einem neuen Flakon, sondern auch mit neuen Duftnoten. „Good Girl Blush“ riecht herrlich frühlingshaft nach Bergamotte, Pfingstrose und Vanille. 30 ml gibt’s ab ca. 60 Euro in der Parfümerie sowie online.

2. Karten für ein Theaterstück

An Kultur interessierte Mütter freuen sich mit Sicherheit auf einen Ausflug ins idyllische Melk. Dort warten nämlich die diesjährigen Sommerspiele mit dem Schauspiel „Kassandra und die Frauen Trojas“. Die moderne Erzählung des antiken Mythos über eine tragische Heldin zeigt den weiblichen Blick auf eine patriarchale Welt – und lässt Frauen hochleben, genau wie wir unsere Mütter. Karten gibt es hier ab 25 Euro zu kaufen.

Bild: Daniela Matejschek

3. Stylische Gartentasche

Für alle Mamas mit dem grünen Daumen sind die Garten-Essentials von Tchibo genau das Richtige. Die praktische Tasche in Olivgrün hat Platz für alles, was das Gärtnerinnenherz begehrt. Erhältlich um ca. 20 Euro in allen Tchibo-Stores und online. Das dazugehörige Gartenwerkzeug gibt’s um ca. 8 Euro on top.

4. Heilende Kristallkette

Wie könnte man besser Dankbarkeit und Freude ausdrücken, als mit einem heilenden Kristall? Die hochwertig produzierten Ketten von heymindful warten nur darauf, von unseren Mamis getragen zu werden. Der Anhänger aus Regenbogenmondstein steht für Weiblichkeit, Intuition, Kreativität. Um ca. 50 Euro hier erhältlich.

5. Hübscher Teller

Wenn eure Mütter gerne zu Kaffee und Kuchen einladen, dann wird es höchste Zeit, ein bisschen im Concept Store De Montis im siebten Wiener Gemeindebezirk zu stöbern. Dort gibt es unzähliges buntes Keramik-Geschirr, unter anderem von dem portugiesischen Label Bordallo Pinheiro. Etwa dieser hübsche Blumenteller!

6. Tasche mit Botschaft

Wer sind die Coolsten? Moms! Das weiß auch die belgische Brand Label K. Mit ihrer „Cool Mom“ Tasche sprechen sie uns wohl allen aus der Seele – und das auch noch auf eine stylische Art und Weise. Ob als Kosmetiktasche oder Clutch: die Botschaft kommt definitiv an. Gibt’s um 15 Euro im Onlineshop!

7. Bunte Badebomben

Mit diesem cuten Geschenkset von Lush kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Zu entdecken gibt es gleich neun verschiedene Produkte, die sich in „Mom’s Bathtime Favourites“ befinden. Von dem beliebten „Avo Cuddle“ (festes Schaumbad, das nach Zitrone und Bergamotte duftet) bis hin zur fruchtigen „Tea Time“-Badebombe (Orange und Limette) ist alles mit dabei. Das schaumige Lush-Set gibt’s um ca. 70 Euro im Handel oder online.

8. Trendige Sonnenbrille

Wer seiner Mama ein besonders stylisches Geschenk zum Muttertag machen möchte, sieht sich am besten bei Mister Spex um. Dort zu finden sind ultra-trendige Designer-Sonnenbrillen. Wie etwa diese hier, von Victoria Beckham. Erhältlich um ca. 270 Euro im Store oder online.