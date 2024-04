Mit „Barbie“ gelang Margot Robbie und ihrer Produktionsfirma LuckyChap ein absoluter Welthit. Das Thema der nostalgischen Unterhaltung will die Schauspielerin jetzt wohl weiter für sich nutzen.

Denn laut Medienberichten plant sie schon das nächste nostalgische Großprojekt.

Margot Robbie produziert Film über Brettspiel

Es war der erfolgreichste Film des vergangenen Jahres und ein Film, der monatelang für Trends, virale Memes und ernsthafte Diskussionen sorgte: „Barbie“. Dass aus der Plastikpuppe unserer Kindheit ein Film über gesellschaftliche Probleme, Feminismus und toxische Maskulinität wurde, haben wir neben Regisseurin und Drehbuchautorin Greta Gerwig vor allem einer zu verdanken: Hauptdarstellerin Margot Robbie. Denn sie schlüpfte nicht nur in die pinken Heels der Hauptfigur, sondern fungierte auch als Produzentin des Films. Sie war es, die Greta Gerwig an Bord holte und den Film zu dem Erfolg machte, der er ist.

Und offenbar hat „Barbie“ Margot Robbie auch in anderen Bereichen inspiriert. Denn die Welt der Kinderspielzeuge und Nostalgie scheint sie nicht loszulassen. Ganz im Gegenteil, wie bei der diesjährigen Kinomesse CinemaCon verkündet wurde, arbeitet die 33-Jährige bereits an dem nächsten Projekt. Dieses Mal soll sich der Film um ein Spiel aus unserer Jugend drehen, das in vielen Familien wohl zum ein oder anderen Streit geführt hat: Monopoly.

Wird „Monopoly“ der nächste Hype?

Gemeinsam mit ihrem Partner Tom Ackerley und Josie McNamara produziert Margots Firma LuckyChap nämlich einen Live-Action-Film rund um das Brettspiel. Auch die Monopoly-Produzenten Hasbro und Lionsgate sind an dem Film beteiligt. Genaue Details zur Handlung gibt es noch nicht; ebenfalls unklar ist, ob es wie bei „Barbie“ um eine übergreifende gesellschaftliche Thematik gehen wird, oder ob das Brettspiel als solches zum Filmthema wird. Ebenfalls unklar ist, ob Robbie wie bei „Barbie“ selbst auch vor der Kamera stehen wird oder nur Behind The Scenes als Produzentin fungieren wird.

Einen kleinen Einblick in die Arbeitsweise gibt jedoch Adam Fogelson, Vorsitzender von Lionsgate Motion Picture Group, bei der Verkündung des Projektes. Denn er betont, dass LuckyChap schon einen „klaren Blickwinkel“ habe, wie sie das Brettspiel inszenieren wollen. „Wir freuen uns sehr darauf, mit dem gesamten LuckyChap-Team an einem Projekt zu arbeiten, von dem wir alle glauben, dass es ihr nächster Blockbuster werden kann“, so Fogelson.

Weitere Nostalgie-Projekte in Arbeit

Auch bei der Produktionsfirma LuckyChap scheint die Vorfreude groß zu sein. „Monopoly ist ein Top-Eigentum – das Wortspiel ist durchaus beabsichtigt“, heißt es in einem Statement. „Wie alle der besten IPs hat dieses Spiel seit Generationen weltweit Anklang gefunden, und wir freuen uns sehr darauf, dieses Spiel zusammen mit den wunderbaren Teams von Lionsgate und Hasbro zum Leben zu erwecken.“

Monopoly soll aber nicht Robbies letzter Ausflug in die Welt der Nostalgie sein. Denn bereits Ende März wurde bekannt, dass die 33-Jährige als Produzentin an einer Verfilmung des Spiels „Die Sims“ arbeitet. Das Drehbuch soll Kate Herron schreiben, die auch Regie führen soll. Herron ist unter anderem für Erfolge wie „Loki“ verantwortlich. Ob Robbie auch eine Rolle in dem Film hat oder ausschließlich als Produzentin fungiert, ist derzeit nicht bekannt.