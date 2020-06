Jeder von uns passt sich zu einem gewissen Grad an sein Umfeld an. Doch manche Menschen gehen dabei viel zu weit. Sie lassen sich sehr leicht von anderen beeinflussen. Ob man stur an seiner Meinung festhält oder doch eher von den Mitmenschen gesteuert wird, kann übrigens am Sternzeichen liegen.

Diese Sternzeichen sind dabei extrem beeinflussbar:

Krebs

Der Krebs hat eine sehr offene Persönlichkeit und hört den Menschen in seinem Umfeld gerne zu. Das Sternzeichen ist nämlich sehr an der Meinung der anderen interessiert. Das macht den Krebs zu einem großartigen Freund, kann ihm selbst aber manchmal zum Verhängnis werden. So vergisst er ab und zu, auch seine eigene Meinung zu vertreten und lässt sich zu sehr von anderen beeinflussen.

Waage

Die Waage zweifelt oftmals sehr stark an sich selbst. Ihr fällt es sehr schwer, ihre eigenen Stärken zu erkennen. Deswegen verlässt sie sich gerne auf die Bestätigung durch ihre Mitmenschen. Dabei übernimmt sie aber auch gerne unreflektiert deren Bild von ihr. Das kann dann zu noch größeren Selbstzweifel führen.

Fische

Den Fischen fehlt es oft an Durchsetzungsvermögen. Sie haben oft Angst, etwas falsch zu machen oder andere zu verletzen. Deswegen halten sie sich oft mit ihrer Meinung zurück und lassen sich lieber von anderen beeinflussen. Sie orientieren sich stark an den Vorgaben ihrer Mitmenschen.

Skorpion

Der Skorpion möchte aufs Biegen und Brechen einfach dazugehören. Egal, ob in der eigenen Familie, im Freundeskreis oder in der Arbeit. Das Sternzeichen strebt nach Anerkennung und kann es nicht ausstehen, nicht gemocht zu werden. Deswegen agieren sie oft wie ein Fähnchen im Wind und lassen sich von der überwiegenden Meinung in einer Gruppe beeinflussen, ohne jemals nachzudenken, was sie eigentlich selbst wollen.