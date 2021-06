Es ist immer so eine Sache mit dem Essen bestellen. Asiatisch, Italienisch oder doch Burger? Die Entscheidung muss wohl gefällt sein. Schließlich geht es hier um eine überlebenswichtige Sache: Eine von drei wichtigen Tagesmahlzeiten.

Diesen drei Sternzeichen fällt die Entscheidung bei der heißersehnten Essensbestellung allerdings besonders schwer.

Waage

Wie man schon so schön sagt, die Waage muss alles abwägen. Genauso gestaltet es sich auch mit der Essensbestellung. Soll es diesmal etwas Exotisches oder doch lieber altbewährtes sein? Die Waage kann sich nie festlegen und stellt sogar Pro & Contra Listen für die Essensbestellung auf. Entscheidungen fallen ihr demnach alles andere als leicht. Selbst dann, wenn es auch nur um Kleinigkeiten wie eben das Mittagessen geht.

Jungfrau

Die Jungfrau lebt ihren Perfektionismus sogar in der Essensbestellung aus. Sie muss immer alles ganz genau planen und weiß in Wahrheit schon am Morgen, was sie zu Mittag essen will. Fehler machen ist noch nicht einmal bei ihrer Mahlzeit erlaubt. Es muss gesund, aber gleichzeitig auch etwas sein, das sie selbst niemals kochen würde. Der Optimierungswahn der Jungfrau kennt auch beim Essen bestellen absolut keine Grenzen.

Zwillinge

Zwillingen wird immer wieder nachgesagt, dass sie zwei Gesichter haben. Und genau dieses Phänomen scheint sich auch beim Essen bestellen zu offenbaren. Denn sie sind hin- und hergerissen, wenn es um ihre Mahlzeiten gehen soll. Zuerst scheint es, so als würde Zwillingen die Entscheidung sehr leicht fallen, aber Vorsicht ist geboten. Das Menü darf nicht zu genau studiert werden, sonst kommt dieses Sternzeichen sofort in die Bredouille bei zu vielen Möglichkeiten.