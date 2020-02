Ja, richtig gelesen! Diese Frau hat sich tatsächlich noch nie ihre Haare schneiden lassen und eine richtig lange Mähne. In regelmäßigen Abständen gewinnt Tere Lynn sogar Auszeichnungen bei Wettbewerben, bei denen der längste Zopf prämiert wird. Ihre drei Töchter sind bereits in ihre Fußstapfen getreten und lassen, genau wie ihre Mutter, ihre Haare ebenfalls nicht schneiden. Lange Haare: Diese Frau lässt ihre Mähne nie schneiden

Tere Lynn erzählt, dass sie einmal beim Haarewaschen in der Dusche zusammengebrochen ist, weil ihre Haare so schwer sind. Trotzdem will sie diese auf keinen Fall abschneiden. Denn ihr Ehemann Chip habe sie als Teenager um ein Date gefragt, weil ihm die extrem langen Haare von Tere Lynn so gut gefallen haben.