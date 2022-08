ARGH! 😥 Kaum wird es etwas kühler, brennt es beim Toilettengang? Nichts ist nerviger und unangenehmer als eine Blasenentzündung. Leider sind wir Frauen durch eine kürzere Harnröhre viel anfälliger auf Bakterien und leiden somit öfter an Harnwegsinfekten. Unsere 5 Tipps helfen dabei, dem lästigen Brennen vorzubeugen. 👇

1. Viel Trinken

Ja, es ist die ewig alte Leier! Aber viel Flüssigkeit ist das A und O, um die lästigen Bakterien wieder „auszuschwemmen“. Sofern gesundheitlich eben nichts dagegen spricht, sind zwei bis drei Liter pro Tag trinken und die Blase häufig entleeren, ein absolutes MUSS, um eine fiese Blasenentzündung vorzubeugen. So werden die Keime oft auch schnell ausgespült und können sich nicht festsetzen. Falls du schon leichte Beschwerden haben solltest, die auf eine Blasenentzündung hindeuten, wirken Blasentees aus der Apotheke oder Drogerie wahre Wunder.

2. OMNi-BiOTiC® FLORA plus+

Wusstest du, dass die Blasengesundheit im Darm beginnt? 🤔 Schuld an einer fiesen Blasenentzündung sind meist die hartnäckigen Escherichia coli (E. coli) Bakterien, die sowohl im Darm als auch im Harntrakt überleben und das unangenehme Brennen auslösen können. Wichtig ist darauf zu achten, dass möglichst keine potentiell pathogenen Bakterien in Scheide und Harnröhre geraten. Damit ist zum Beispiel gemeint, nach dem Stuhlgang mit dem Toilettenpapier immer von vorn nach hinten zu wischen. Gerade in der kühleren Jahreszeit sind wir leider anfälliger für Harnwegsinfekte und trotz Vorbeugung nicht immun gegen Harnwegsinfekte! 😥 Zum Glück gibt es OMNi-BiOTiC® FLORA plus+*: Damit kannst du deinem Intimbereich wichtige Lactobazillen zuführen und so dafür sorgen, dass deine Vaginalflora in Balance bleibt. Das ist auch wichtig, um unangenehme Blasenentzündungen vorzubeugen. So ist dein Wohlbefinden wieder schnell im Gleichgewicht!

3. Stress vermeiden

Von A nach B und wieder zurück? Wer kennt es nicht! Doch ganz unbewusst schadet Dauerbelastung unserem Wohlbefinden. Denn auch psychischer Stress setzt den Abwehrkräften zu und kann demnach Ursache für eine Blasenentzündung sein. Durch anhaltenden Stress ist der Körper in stetiger Alarmbereitschaft, wofür er Energie aufwendet, die letztlich dem Immunsystem fehlt. Ein Tipp: Ein Grundstein für das tägliche Wohlbefinden liegt auch im Darm und dieser beeinflusst somit den ganzen Körper – auch in hektischen Zeiten🙌

4. Viel schlafen

Auch ein Tipp, der vielleicht banal klingt, jedoch wahre Wunder bewirken kann: Ausreichend Schlaf! Denn auch zu wenig Schlaf kann das Immunsystem beeinträchtigen und dies kann sich auch negativ auf den Harnwegstrakt auswirken. Deshalb sind sechs bis acht Stunden pro Nacht günstig – nicht nur für die Blasengesundheit, sondern für den gesamten menschlichen Organismus!

5. Cranberry-Saft

Hausmittel haben ihre Grenzen. Wenn die Infektion schon da ist oder der Verdacht darauf besteht, ist es immer ratsam, ärztlichen Rat aufzusuchen. Vorbeugend können Hausmittel jedoch viel bewirken: Natürlicher Cranberry-Saft, das heißt ohne Zucker, ist mit zwei Gläsern pro Tag schon ein wahres Wundermittelchen. Der verantwortliche Wirkstoff in den roten Früchten heißt Proanthocyanidin und erschwert offenbar ein Anheften der Erreger an die Wände der Harnwege. Der regelmäßige Konsum von Cranberry-Saft hilft somit dabei, eine Ausbreitung der Infektion zu reduzieren und dem wiederholten Auftreten von fiesen Blasenentzündungen vorzubeugen.

*OMNi-BiOTiC® FLORA plus+ ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zum Diätmanagement bei einem Mangel an Lactobazillen in der Scheidenflora aufgrund von hormonellen Einflüssen, Antibiotika oder postmenopausaler Chemotherapie.

