Babyglück im Bachelor-Universum! Im März dieses Jahres haben Angelina und Sebastian Pannek die erneute Schwangerschaft bekannt gegeben. Jetzt ist Baby Nummer zwei auf der Welt. Und es ist ein Mädchen!

Das verriet das Bachelor-Paar nun auf Instagram.

Angelina und Sebastian Pannek: „Unsere Prinzessin ist geboren!“

Angelina und Sebastian Pannek sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Das teilten die beiden Bachelor-Stars jetzt auf ihren Instagram-Accounts mit. Zu einem süßen Pärchenbild schreiben sie voller Stolz: „Unsere Prinzessin ist geboren!“. Weiter steht geschrieben: „Worte allein können nicht beschreiben, wie unendlich glücklich und dankbar wir jeden Tag sind, dich in unseren Armen halten zu dürfen. Die Liebe zu dir ist magisch“.

Dass die beiden ein Mädchen erwarten, hatten sie bereits im Mai öffentlich gemacht. Für die zwei Lovebirds ist es nicht der erste gemeinsame Nachwuchs. Im Sommer 2020 kam ihr Sohn zur Welt. „Du und dein Bruder, Ihr seid unser ganzer Stolz, unsere größte Liebe und all das, was in unserem Leben zählt„, heißt es in dem Post weiter. „Wir werden euch ein Leben lang beschützen und begleitend an eurer Seite stehen auf all euren Wegen. Wir lieben euch unendlich.“ Fans und Freunde freuen sich natürlich riesig mit den stolzen Eltern. In der Kommentarspalte hagelt es unzählige Glückwünsche.

Den Namen oder Geburtstag der Kleinen hat das Paar jedoch nicht verraten. Und das dürfte wohl auch so bald nicht geschehen. Angelina und Sebastian stellten in der Vergangenheit schon des Öfteren klar, dass sie ihre Kids komplett aus der Öffentlichkeit raushalten wollen. Zum Schutz!

Paar hat eine besondere Vorgeschichte

Angelina Heger und Sebastian Pannek nahmen beide an dem RTL-Format „Der Bachelor“ teil, allerdings nicht zur selben Zeit. Denn Angelina kämpfte bereits 2014 in der vierten Staffel der Sendung um das Herz von Bachelor Christian Tews. Im Finale entschied sich der Rosenkavalier jedoch gegen sie und vergab seine letzte Rose stattdessen an Kandidatin Katja Kühne.

Sebastian Pannek nahm im Jahr 2017 als Bachelor an der Show teil. In Miami suchte er dabei unter 22 Single-Frauen die Frau fürs Leben. Allerdings hielt die Beziehung mit Staffelsiegerin Clea-Lacy Juhn nicht sehr lange. Nach seinem Auftritt als Bachelor lernte Sebastian Pannek schließlich Angelina Heger kennen. 2019 gingen die beiden mit ihrer Beziehung erstmals an die Öffentlichkeit. Und nun – rund drei Jahre später – schwelgen sie zu viert im ultimativen Familienglück!